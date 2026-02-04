Belinda posó muy sonriente junto al actor español Miguel Ángel Silvestre en el inicio de rodaje de “Carlota”, actor del que años atrás ya había hablado en un par de ocasiones, sin saber que años después la serie “Carlota” los iba a juntar.

Beli es la protagonista de la historia que contará la vida de la emperatriz consorte de México durante el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867); la miniserie mexicana abordará desde una perspectiva contemporánea el Segundo Imperio Mexicano, y en el arranque de su rodaje en España, Belinda y su aparición junto al español Miguel Ángel Silvestre dieron de qué hablar.

No sólo porque Beli, como la llaman cariñosamente sus fans, luce espectacular, sino por lo bien que se ve junto a Silvestre, un famoso, conocido e importante actor español de 43 años, quien dará vida al militar Van der Smissen, con quien Carlota, siendo esposa de Maximiliano de Habsburgo, habría tenido un romance.

“No saben, de verdad está guapísimo”, fue lo que Belinda dijo sobre Miguel Ángel Silvestre en 2011, cuando éste interpretaba a “El Duque” en la serie de televisión “Sin tetas no hay paraíso”.

En otra ocasión Belinda admitió lo galán que era Silvestre, “un actor español”, decía; ahora, ambos forman parte de un ambicioso proyecto que promete “desafiar las narrativas históricas tradicionales” explorando, incluso con un toque de humor, el poder, la traición y la política.

En las fotos que se viralizaron rápidamente en redes el pasado fin de semana, Belinda y Miguel Ángel derrochan química, la cual no pasó desapercibida por los usuarios, quienes revivieron las pasadas declaraciones de Beli, a quien están incitando a que dé clases de cómo decretar y cumplir los sueños.

¿Quién es Miguel Ángel Silvestre?

Miguel Ángel Silvestre se dio a conocer a mediados de los años 2000 y alcanzó la fama masiva gracias a la serie “Sin senos no hay paraíso”, donde su papel de “El Duque” lo convirtió en un fenómeno televisivo. Poco después consolidó su prestigio en el cine al participar en películas clave del cine español contemporáneo como “La piel que habito” y “Los amantes pasajeros”, ambas dirigidas por Pedro Almodóvar, en las que demostró que podía ir más allá del estereotipo de galán y asumir proyectos de mayor peso artístico.

En la década siguiente dio el salto internacional y se convirtió en uno de los actores españoles con mayor proyección global gracias a su trabajo en series de plataformas como “Sense8”, donde alcanzó reconocimiento mundial, y “Narcos”. Más recientemente ha sido protagonista en producciones de éxito como “Velvet”, “30 monedas” y “Sky Rojo”, consolidando una carrera versátil que combina éxito comercial, prestigio crítico y presencia constante en el panorama audiovisual internacional.

En la serie “Carlota”, además de Belinda y Mabel Cadena, quien interpretará a la princesa Josefa, en el reparto mexicano también figuran Sebastián Zurita, quien encarnará al militar Leonardo Márquez, y Bárbara de Regil, quien dará vida a la aristócrata de la corte Enriqueta Villalpando.

La serie estará dirigida por la dupla latinoamericana conformada por la mexicana Ana Lorena Pérez Ríos, quien participó en la codirección de la exitosa serie “Como agua para chocolate”, y el cubano-uruguayo Alejandro Bazzano, un veterano de la industria que ha estado al frente de producciones como “La casa de papel” e “Inés del alma mía”.

Con la producción de Sony Pictures Television, esta miniserie, que inicia su periodo de rodaje en España antes de trasladarse a otros destinos de América Latina, estará disponible próximamente en la plataforma HBO Max.

