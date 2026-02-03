Martes, 03 de Febrero 2026

Días de la suerte en febrero para cada signo del zodiaco, según Mhoni Vidente

Los días de la suerte son momentos astrológicos en que las energías se alinean para favorecer tus planes

Por: Moisés Figueroa

En febrero de 2026, las energías astrológicas favorecen a todos los signos del zodiaco con momentos clave para tomar decisiones importantes, impulsar proyectos o atraer buena fortuna, según Mhoni Vidente. ESPECIAL

En febrero de 2026, las energías astrológicas favorecen a todos los signos del zodiaco con momentos clave para tomar decisiones importantes, impulsar proyectos o atraer buena fortuna, según Mhoni Vidente. 

Los días de la suerte son momentos astrológicos en que las energías se alinean para favorecer tus planes, desde decisiones económicas, avances laborales, inversiones o decisiones personales importantes.

A continuación, te compartimos los días más afortunados para cada signo durante este mesde febrero de acuerdo con Mhoni Vidente, que pueden ayudarte a atraer oportunidades económicas, personales y emocionales.

Aries

  • Días de la suerte: 1, 3, 7, 9, 13, 14, 18, 21, 25 y 27

Febrero será un mes de nuevos comienzos y energía favorecedora para el crecimiento personal y profesional.

Tauro

  • Días de la suerte: 2, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 23 y 28

Momento ideal para tomar decisiones económicas y resolver asuntos legales o laborales.

Géminis

  • Días de la suerte: 1, 4, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24 y 27

Este mes se abre con días clave para tomar acción y avanzar en metas personales importantes.

Cáncer

  • Días de la suerte: 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25 y 28

Febrero trae estabilidad y ocasiones para avanzar en planes que habías dejado pendientes.

Leo

  • Días de la suerte: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24 y 27

Con un mes muy favorecedor por delante, estos días potenciarán tus oportunidades de éxito.

Virgo

  • Días de la suerte: 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 23, 26 y 28


Éxito en trámites, proyectos y decisiones económicas si aprovechas tus días clave.

Libra

  • Días de la suerte: 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 21 y 26

Tu energía de liderazgo y crecimiento se fortalecerá en fechas puntuales del mes.

Escorpión

  • Días de la suerte: 3, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 25 y 28

Este mes, el buen karma y las recompensas del esfuerzo te acompañan en momentos afortunados.

Sagitario

  • Días de la suerte: 3, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25 y 27

Se visualiza un mes con múltiples oportunidades económicas y personales en tus fechas más clave.

Capricornio

  • Días de la suerte: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 25, 26 y 28

Fechas clave para cambios importantes en tu vida laboral, económica y personal.

Acuario

  • Días de la suerte: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 25 y 28

Como es tu mes, tendrás abundancia de oportunidades y días propicios para potenciar tu futuro.

Piscis

  • Días de la suerte: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 25 y 27

Febrero marca un nuevo ciclo de fortuna para ti, con días especialmente destinados a cambios positivos.

