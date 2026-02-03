En febrero de 2026, las energías astrológicas favorecen a todos los signos del zodiaco con momentos clave para tomar decisiones importantes, impulsar proyectos o atraer buena fortuna, según Mhoni Vidente.

Los días de la suerte son momentos astrológicos en que las energías se alinean para favorecer tus planes, desde decisiones económicas, avances laborales, inversiones o decisiones personales importantes.

A continuación, te compartimos los días más afortunados para cada signo durante este mesde febrero de acuerdo con Mhoni Vidente, que pueden ayudarte a atraer oportunidades económicas, personales y emocionales.

Aries

Días de la suerte: 1, 3, 7, 9, 13, 14, 18, 21, 25 y 27

Febrero será un mes de nuevos comienzos y energía favorecedora para el crecimiento personal y profesional.

Tauro

Días de la suerte: 2, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 23 y 28

Momento ideal para tomar decisiones económicas y resolver asuntos legales o laborales.

Géminis

Días de la suerte: 1, 4, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24 y 27

Este mes se abre con días clave para tomar acción y avanzar en metas personales importantes.

Cáncer

Días de la suerte: 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25 y 28

Febrero trae estabilidad y ocasiones para avanzar en planes que habías dejado pendientes.

Leo

Días de la suerte: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24 y 27

Con un mes muy favorecedor por delante, estos días potenciarán tus oportunidades de éxito.

Virgo

Días de la suerte: 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 23, 26 y 28



Éxito en trámites, proyectos y decisiones económicas si aprovechas tus días clave.

Libra

Días de la suerte: 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 21 y 26

Tu energía de liderazgo y crecimiento se fortalecerá en fechas puntuales del mes.

Escorpión

Días de la suerte: 3, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 25 y 28

Este mes, el buen karma y las recompensas del esfuerzo te acompañan en momentos afortunados.

Sagitario

Días de la suerte: 3, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25 y 27

Se visualiza un mes con múltiples oportunidades económicas y personales en tus fechas más clave.

Capricornio

Días de la suerte: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 25, 26 y 28

Fechas clave para cambios importantes en tu vida laboral, económica y personal.

Acuario

Días de la suerte: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 25 y 28

Como es tu mes, tendrás abundancia de oportunidades y días propicios para potenciar tu futuro.

Piscis

Días de la suerte: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 25 y 27

Febrero marca un nuevo ciclo de fortuna para ti, con días especialmente destinados a cambios positivos.

MF