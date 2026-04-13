El ascenso meteórico de las figuras digitales enfrenta hoy su juicio más severo. La controversia que envuelve a Wendy Guevara y Las Perdidas no solo cuestiona el pasado de las influencers, sino que pone sobre la mesa la responsabilidad de nosotros, los espectadores, en la creación de ídolos masivos.

La estabilidad del clan conocido como Las Perdidas se ha visto fracturada tras una serie de revelaciones que han encendido las alarmas en las plataformas digitales. La creadora de contenido Silvana "La Marciana" fue la encargada de rescatar antiguos fragmentos de video donde se observa a Wendy Guevara y Paola Suárez realizando comentarios fuera de lugar.

Estos clips, que datan de sus inicios en YouTube, muestran a las influencers haciendo chistes sobre menores de edad, un tema de extrema sensibilidad que rápidamente escaló a los titulares nacionales. La viralización de este contenido ha desatado un debate sin precedentes sobre la ética en el humor y los límites que los creadores de contenido no deben cruzar.

Ante el mar de críticas, la ganadora de La Casa de los Famosos México decidió dar la cara. Wendy explicó que aquellas declaraciones fueron fruto de la inexperiencia y la falta de conciencia sobre el impacto que tendrían sus palabras años después. En un intento por contextualizar su comportamiento, la influencer ofreció disculpas y recordó que ella también fue víctima de abusos en su infancia.

Sergio Mayer rompe el silencio

Ya se les están volteando los amigos al Sr. Guevara y Las Perdidas, y se celebra! pic.twitter.com/fW1uEYihUv— EL QUINCE (@elquince15_) April 11, 2026

La respuesta más inesperada y contundente llegó de quien fuera su aliado estratégico dentro del reality de Televisa: Sergio Mayer. El actor y político, conocido por no guardarse ninguna opinión, utilizó sus canales oficiales para lanzar una advertencia que ha dejado fríos a los seguidores del "Team Infierno".

Mayer no solo se limitó a condenar las palabras de las influencers, sino que señaló directamente a la audiencia como la principal responsable del fenómeno. Para el actor, el éxito económico y social de Las Perdidas es una construcción colectiva de un público que, en su momento, decidió ignorar estas señales de alerta a cambio de entretenimiento.

"No se quejen, empezaron a crear un monstruo", sentenció Mayer. Sus declaraciones sugieren que este tipo de actitudes ya se habían manifestado de forma sutil durante la convivencia en el reality, pero fueron aplaudidas por los fans hasta llevar a Wendy a la victoria. Con este mensaje, el distanciamiento entre las figuras parece ser definitivo.

Este conflicto ha trascendido la simple opinión en redes para convertirse en una postura de principios. Sergio Mayer ha dejado claro que su lealtad no está con sus excompañeros de cámaras, sino con las posibles víctimas que pudieran surgir de este tipo de narrativas o conductas.

El actor fue enfático al declarar que, si alguna persona afectada por estas acciones decidiera tomar medidas, él estaría dispuesto a ofrecer su respaldo total.

Lo que hoy vemos en el caso de Las Perdidas es un recordatorio de que Internet tiene memoria y que el escrutinio público no perdona, especialmente cuando se trata de figuras que han alcanzado niveles de influencia tan altos. La industria del espectáculo se encuentra en una encrucijada donde la autenticidad ya no es suficiente si no viene acompañada de responsabilidad social.

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