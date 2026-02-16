Salma Hayek respalda la nueva ley federal de cine

Salma Hayek expresó públicamente su apoyo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la presentación de la Ley Federal de Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual, iniciativa que busca fortalecer la producción nacional y atraer inversiones al país.

El incentivo consiste en un crédito fiscal con un tope de 40 millones de pesos por proyecto, que permitirá recuperar hasta 30% del gasto realizado en territorio nacional, siempre que al menos 70% de la proveeduría sea nacional y servirá para fortalecer a la industria cinematográfica.

El anuncio fue encabezado por la mandataria federal, quien estuvo acompañada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la productora Inna Payán; la coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, además de la actriz veracruzana Salma Hayek.

Al tomar la palabra, la actriz compartió su experiencia al producir “El coronel no tiene quien le escriba” (1999), en una época en que México no contaba con incentivos para atraer inversión cinematográfica.

“Cuando quise venir a hacer mi película a México no podía conseguir el dinero. Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos aquí (...) Y claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no teníamos y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de los años de conseguir este apoyo”, recordó la oriunda de Veracruz.

Visiblemente conmovida, Hayek reconoció que durante años se mantuvo alejada de la política, pero expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum.

“Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta. Creo que también es muy necesario tomar las riendas de la narrativa de quiénes somos”, afirmó.

Alistan objetivos

Durante el evento, Claudia Curiel Icaza explicó que los incentivos tienen como objetivo impulsar la producción cinematográfica nacional, evitar que proyectos mexicanos se realicen en otros países y visibilizar la diversidad cultural y geográfica de México.

“Que nuestros creadores puedan tener un fortalecimiento, podrán participar largometrajes de ficción y animación, series de ficción y animación, largometrajes y series documentales y se van a poder producir procesos específicos de animación, efectos especiales y postproducción”, destacó la funcionaria.

“Esto en términos reales significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de postproducción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana, no es solamente que vengan las empresas extranjeras a filmar toda la derrama, la mayor parte de esa derrama debe tener un efecto multiplicador en nuestro país y en nuestra comunidad”, aclaró Curiel.

Por su parte, Claudia Sheinbaum dedicó un reconocimiento especial a la actriz, a quien dijo admirar por su defensa de la comunidad mexicana en Estados Unidos y por su aportación a la difusión de la cultura nacional en el mundo.

“Desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine con lo que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla pues todo este talento que tenemos en México (...) ese es el objetivo”, apuntó la mandataria, al destacar la importancia de traer producciones internacionales con reglas claras.

El Universal

Buscará cambiar la narrativa sobre México

Durante la presentación de la nueva Ley Federal de Cine, Salma Hayek aseguró que es momento de que México cambie la manera en cómo se cuentan las historias, ante lo que considera una representación errónea del país en el extranjero.

“Cómo contar las historias es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea. Poder tomar el control y decir: esto es México, no lo que les están vendiendo. Estos somos nosotros”, afirmó.

Hayek destacó que su nueva producción contó con el respaldo de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, estados que jugaron un papel clave en el desarrollo del rodaje.

“Las dos me educaron, me guiaron (...) Estoy muy, muy emocionada de que esto esté pasando justo en este momento, y agradecer a mis dos gobernadoras estrellas y a los dos estados que nos han apoyado muchísimo: Quintana Roo y Veracruz”, expresó.

La actriz de películas como “El callejón de los milagros” reveló los retos de producción en Veracruz, a los que enfrentaron al filmar en locaciones de difícil acceso, donde fue necesario construir infraestructura desde cero.

“Ahorita estábamos filmando en Veracruz en un lugar infilmable, no se podía entrar. Entonces tuvimos que hacer toda la infraestructura, desde la carretera, toda, toda la infraestructura para llegar a esta montaña”, explicó.

La estrella de Hollywood reiteró su vínculo con la comunidad fílmica que la vio formarse antes de consolidar su carrera internacional.

“Está aquí toda mi comunidad, la gente con la que empecé y la gente que me inspiró, que me enseñó, con la que sigo trabajando, porque a pesar de que me fui al extranjero, nunca he dejado de producir en México”.

CT