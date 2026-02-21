Este sábado 21 de febrero, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como "Idilio" y "Gitana", Willie Colón, falleció a los 75 años de edad en un hospital de Nueva York. La noticia fue informada a través del siguiente comunicado compartido en redes sociales del músico:

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice el sentido texto escrito por sus familiares.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

Poeta, arreglista, productor y director musical, Colón comenzó su carrera musical a los 16 años con la potencia de El Malo junto a Héctor Lavoe, un álbum que irrumpió con fuerza bajo el poder de uno de los dúos más influyentes de la salsa. El trombonista no tardaría en convertirse en una figura clave de la salsa en las décadas de los años 60 y 70.

Posteriormente, Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa con más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento no hay confirmación oficial respecto a la causa de muerte del músico. Sin embargo, diversos medios señalan que el trombonista había sido trasladado a un hospital el pasado 18 de febrero debido a un deterioro en su sistema respiratorio que no pudo superar.

Te puede interesar: Esta es la diferencia entre el nuevo arancel de Trump y los anteriores

Con información de EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

