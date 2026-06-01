El legendario Rod Stewart regresará a Guadalajara para protagonizar un hito doble: ofrecer su concierto de despedida en la ciudad y convertirse oficialmente en el artista que inaugurará el espectacular Coliseo GNP Seguros, el nuevo recinto que promete revolucionar el entretenimiento en Jalisco.

Una noche histórica para la música en Guadalajara

La icónica voz de "Do Ya Think I'm Sexy?" y "Maggie May" se prepara para decir adiós a los escenarios, y el público tapatío tendrá el privilegio de vivir una velada irrepetible que unirá la nostalgia de una era dorada con la modernidad de un inmueble de última generación.

Imagen oficial de Ocesa para anunciar los conciertos de Rod Stewart en México. OCESA





La promotora Ocesa confirmó que Sir Rod Stewart incluyó a la Perla Tapatía como una parada fundamental dentro de su aclamada gira mundial de despedida, marcando el fin de una trayectoria de más de cinco décadas.

El anuncio ha desatado una enorme expectativa entre los fanáticos locales, quienes no solo verán por última vez a su ídolo, sino que también serán los primeros en estrenar las butacas del esperado complejo de espectáculos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Rod Stewart?

El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre de 2026. Esta fecha ya quedó marcada en el calendario de los melómanos de la región, pues representará la apertura oficial de las puertas del recinto.

El imponente Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, anteriormente conocido durante su fase de proyecto como Arena Guadalajara, será el escenario ideal para este concierto en donde se espera que los éxitos clásicos del artista hagan su aparición.

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Este complejo multiusos ha sido diseñado con tecnología de punta en acústica y visibilidad, lo que garantizará que la despedida del intérprete británico se escuche con la máxima fidelidad desde cualquier zona.

Detalles de la preventa y venta de boletos

Para asegurar un lugar en este magno evento, los interesados deberán tomar en cuenta el calendario oficial de distribución de localidades operado por la plataforma Ticketmaster.

La Gran Preventa HSBC se realizará los días miércoles 11 y jueves 12 de junio, un beneficio exclusivo para los tarjetahabientes de dicha institución bancaria, quienes además podrán acceder a facilidades de meses sin intereses.

Por su parte, la venta general al público comenzará el viernes 13 de junio, tanto en las taquillas oficiales del inmueble como a través del sitio web oficial de la boletera.

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Puntos clave que debes saber sobre el evento

El protagonista: Rod Stewart, miembro del Salón de la Fama del Rock y uno de los artistas con mayores ventas en la historia.

Rod Stewart, miembro del y uno de los artistas con mayores ventas en la historia. El estreno: Inauguración del Coliseo GNP Seguros, el nuevo coloso de la Avenida Periférico Norte.

Inauguración del Coliseo GNP Seguros, el nuevo coloso de la Avenida Periférico Norte. La fecha de la cita: Sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas.

Sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas. Boletos en preventa : Exclusiva para tarjetas HSBC el 11 y 12 de junio.

: Exclusiva para tarjetas HSBC el 11 y 12 de junio. El repertorio: Un recorrido completo por los grandes éxitos que marcaron sus etapas en el rock, pop y soul.

El legado de Sir Rod Stewart se despide de Jalisco

Con una energía incombustible a sus 80 años de edad , el cantante originario de Londres promete un espectáculo dinámico y visualmente impresionante, respaldado por una banda de músicos de primer nivel.

Esta gira representa el "último adiós" a los extenuantes tours internacionales, por lo que la producción no ha escatimado en gastos para ofrecer un montaje audiovisual que esté a la altura de su leyenda.

Para Guadalajara, el concierto no solo significa la oportunidad de despedir a un grande del rock, sino también la consolidación de la ciudad como una plaza clave para las grandes giras mundiales gracias a su nueva infraestructura.

JM