Robbie Williams en México: Precios para la nueva fecha en el Palacio de los Deportes

El cantante británico Robbie Williams tendrá una gira mundial con su tour “BRITPOP” este 2026, con una fecha en México programada para el 7 de octubre en el recinto El Palacio de los Deportes en CDMX. Las preventas Beyond y Priority fueron la semana pasada, siendo este lunes 2 de marzo la preventa Banamex, con la que hizo sold out de inmediato. Por ello se ha anunciado una segunda fecha programada para el 8 de octubre.

La venta de boletos para esta fecha adicional está actualmente disponible , así que si te interesa asistir al concierto, no te quedes sin boletos; entra ahora en la preventa para usuarios con tarjeta Banamex. La venta general será el martes 3 de marzo a partir de las 11:00 am.

OCESA

Precios para la nueva fecha

Los precios para la segunda fecha se mantienen igual que los de la primera.

Precios con cargos incluidos:

PISTA: 4,154 pesos

Nivel B: 4,712 - 5,183 pesos

Nivel C: 3,459 - 3,805 pesos

Nivel D: 2,232 - 2,455 pesos

Nivel E: 1,736 - 1,907 pesos

Robbie Williams lanzó en enero de este año su nuevo álbum de estudio BRITPOP que incluye los sencillos "Rocket", "Spies", "Pretty face" y el más reciente "All my life", siendo este su decimo tercer trabajo musical. El título de este álbum lleva el mismo nombre de su decimocuarta gira de conciertos la cual comenzó desde 2025 cubriendo mayormente fechas en el continente europeo, y este año siendo la etapa latinoamericana.

La gira comenzó en Edimburgo, Escocia, el 31 de mayo de 2025, y está oficialmente programada para concluir en la Ciudad de México, México, el 8 de octubre de 2026 con la nueva fecha agregada. Las fechas del tour del año anterior contó con invitados especiales como Laura Pausini, Aqua, Perrie Edwards, Lethal Bizzle , Scorcher y Wiley, entre otros. Así que la expectativa sobre si también habrá invitados en los conciertos de este año es fuerte.

