Cinemex se luce el mes de marzo 2026 con estos grandes estrenos

Cinemex arranca marzo con una serie de nuevos estrenos que amplían su cartelera y ofrecen opciones para todos los gustos

Por: Moisés Figueroa

Durante este mes, las salas de Cinemex recibirán una serie de lanzamientos que buscan combinar entretenimiento, emoción y relatos capaces de reconectar al público con la experiencia de ir al cine. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Marzo arranca con una oferta renovada en Cinemex, consolidándose como un periodo clave para quienes disfrutan de la pantalla grande. Durante este mes, las salas de la cadena recibirán una serie de lanzamientos que buscan combinar entretenimiento, emoción y relatos capaces de reconectar al público con la experiencia de ir al cine.

La programación contempla propuestas para distintos perfiles y edades, incluyendo producciones ampliamente esperadas y otras que aspiran a convertirse en gratas sorpresas en taquilla.

Así, el tercer mes del año se perfila como un momento ideal para descubrir nuevas historias y títulos que darán de qué hablar entre los cinéfilos.

Con una agenda repleta de novedades, marzo se presenta como la ocasión perfecta para regresar a la butaca y disfrutar de todo lo que tiene preparado Cinemex en sus complejos.

5 de marzo 

  • Buena Suerte, Diviértete, No Mueras
  • Hoppers
  • COYOTES: TERROR EN LA CIUDAD
  • ATEEZ VR Concert Light The Way
  • ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas
  • SI PUDIERA, TE PATEARÍA
  • !LA NOVIA!
  • Buenas Para Nada

12 de marzo 

  • David
  • EL GUARDIÁN: ÚLTIMO REFUGIO
  • No Te Olvidaré
  • El vengador tóxico
  • Socias por accidente
  • La brújula
  • Scarlet

19 de marzo

  • La Maldición De Evelyn
  • LA GRAZIA: LA BELLEZA DE LA DUDA
  • Proyecto Fin del Mundo
  • Turbulencia: Pánico en el aire
  • SOROP Herencia Doab´ñoica
  • El Museo de los Warren: Un caso real de La Sociedad de las Pesadillas
  • El Bufón 2
  • Pinocho

26 de marzo

  • Boda Sangrienta 2
  • Jugada Maestra

