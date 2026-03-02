Cinemex se luce el mes de marzo 2026 con estos grandes estrenos

Marzo arranca con una oferta renovada en Cinemex, consolidándose como un periodo clave para quienes disfrutan de la pantalla grande. Durante este mes, las salas de la cadena recibirán una serie de lanzamientos que buscan combinar entretenimiento, emoción y relatos capaces de reconectar al público con la experiencia de ir al cine.

La programación contempla propuestas para distintos perfiles y edades, incluyendo producciones ampliamente esperadas y otras que aspiran a convertirse en gratas sorpresas en taquilla.

Así, el tercer mes del año se perfila como un momento ideal para descubrir nuevas historias y títulos que darán de qué hablar entre los cinéfilos.

Con una agenda repleta de novedades, marzo se presenta como la ocasión perfecta para regresar a la butaca y disfrutar de todo lo que tiene preparado Cinemex en sus complejos.

5 de marzo

Buena Suerte, Diviértete, No Mueras

Hoppers

COYOTES: TERROR EN LA CIUDAD

ATEEZ VR Concert Light The Way

ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas

SI PUDIERA, TE PATEARÍA

!LA NOVIA!

Buenas Para Nada

12 de marzo

David

EL GUARDIÁN: ÚLTIMO REFUGIO

No Te Olvidaré

El vengador tóxico

Socias por accidente

La brújula

Scarlet

19 de marzo

La Maldición De Evelyn

LA GRAZIA: LA BELLEZA DE LA DUDA

Proyecto Fin del Mundo

Turbulencia: Pánico en el aire

SOROP Herencia Doab´ñoica

El Museo de los Warren: Un caso real de La Sociedad de las Pesadillas

El Bufón 2

Pinocho

26 de marzo

Boda Sangrienta 2

Jugada Maestra

MF