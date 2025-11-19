Aquellos que son aficionados al cine de terror, tienen en la cartelera de cine actual la película Rob1n: El Poseído, el nuevo filme del creador de la saga de terror Jack in the Box.

Rob1n: El Poseído. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

La trama narra la historia de un hombre, quien lucha con el dolor de la pérdida de su hijo de 11 años. Al ser un experto en robótica canaliza el dolor que siente creando a Rob1n, un muñeco-robot completamente funcional.

Pronto, empiezan a suceder una serie de escalofriantes y horribles eventos revelan que Rob1n hará lo que sea para tener a su creador sólo para él, pues no querrá compartir el amor de su amo con nadie más.

Rob1n: El Poseído

(Rob1n)

De Lawrence Fowler.

Con Gareth Tidball, Maximillian Cherry, Leona Clarke, Michaela McCormick, Victor Mellors, Ethan Taylor.

Reino Unido, 2025.

XM