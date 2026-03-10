El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó la identidad de la mujer detenida por su presunta participación en un ataque armado contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, ocurrido en un exclusivo vecindario de la ciudad.

La sospechosa fue identificada como Ivanna Ortiz, de 35 años, originaria de Orlando, Florida, quien actualmente permanece bajo custodia en Los Ángeles. Según información citada por medios estadounidenses como NBC, la mujer enfrenta cargos por intento de asesinato y se le fijó una fianza de 10 millones de dólares mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades indicaron que Ortiz estaría relacionada con el tiroteo ocurrido el domingo por la tarde en una residencia ubicada en el barrio de Beverly Crest, una zona residencial de alto nivel dentro de la ciudad.

EFE / C.BREHMAN

Detalles del ataque a la residencia

De acuerdo con reportes de medios en Estados Unidos, el incidente se registró alrededor de las 13:21 horas, cuando la mujer presuntamente llegó al lugar conduciendo un Tesla blanco. Una vez frente a la propiedad, habría disparado con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda.

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a los reportes de disparos poco después de la agresión, en la escena fueron encontrados casquillos correspondientes a un rifle de asalto.

Al menos cuatro impactos alcanzaron la casa de Rihanna. En ese momento, la cantante, A$AP Rocky y sus tres hijos se encontraban dentro de la propiedad.

A pesar de la gravedad del incidente, ninguna de las personas que estaban en la vivienda resultó herida. Una fuente policial citada por el diario Los Angeles Times confirmó que la artista se encontraba al interior de la mansión cuando ocurrieron los disparos.

Investigación en curso

Vecinos de la zona afirmaron haber escuchado varias detonaciones en el área, un sector que normalmente se distingue por su tranquilidad.

Hasta el momento, Rihanna no ha emitido comentarios públicos sobre el ataque contra su vivienda. Por su parte, las autoridades no han revelado cuál podría haber sido el motivo del tiroteo, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

