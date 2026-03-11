La industria del pop latino se mantiene atenta a la situación de Jesús Navarro, cantante principal de Reik, luego de que el artista generara inquietud entre sus seguidores tras compartir imágenes desde un hospital. Lo que inicialmente parecía una molestia en la garganta terminó generando diversas dudas entre los fanáticos, quienes intentan entender qué ocurrió realmente con el intérprete.

Cancelación inesperada de conciertos

La preocupación comenzó el pasado fin de semana cuando la agrupación mexicana tuvo que cancelar de manera repentina sus presentaciones programadas para el 7 y 8 de marzo en Washington, DC, en Estados Unidos. En un primer momento, el equipo de la banda informó que el motivo se debía a una disfonía.

Sin embargo, la incertidumbre aumentó cuando el propio cantante compartió un mensaje desde una cama de hospital. En sus historias de Instagram, Navarro expresó:

“Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”.

La situación tomó otro giro cuando el propio artista publicó fotografías de su estancia médica. En las imágenes se le observa acostado en una cama, rodeado de equipo médico y con electrodos colocados en la cabeza.

Estas fotografías provocaron especulaciones entre los internautas, ya que las imágenes parecían corresponder a estudios más complejos que una revisión de la voz.

En la misma publicación, el músico aseguró que “todo se ve más grave de lo que es”, buscando reducir la preocupación que generaron las imágenes.

Tras este episodio, se informó que Jesús Navarro ya fue dado de alta del hospital y continuará su proceso de recuperación en casa. Mientras tanto, las actividades de Reik permanecerán en pausa por el momento.

De acuerdo con la información disponible, la intención es que la agrupación pueda retomar sus presentaciones en mayo, aunque tanto seguidores como personas cercanas a la industria musical permanecen atentos a la evolución del estado de salud del cantante.

