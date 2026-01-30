René Franco ataca a fans de BTS y pide cancelar su concierto en CDMX

La discusión en torno a los conciertos de BTS en México se ha intensificado en las últimas horas, luego de que el periodista de espectáculos René Franco emitiera declaraciones contundentes sobre las acciones del fandom ARMY, las cuales calificó como reprobables. Sus comentarios surgieron en el contexto de las protestas organizadas por seguidores del grupo contra la reventa de boletos y las empresas encargadas de su comercialización.

Durante una emisión reciente de su pódcast La Taquilla, el conductor cuestionó el rumbo que ha tomado la movilización del ARMY, señalando que, desde su perspectiva, las acciones emprendidas han rebasado los límites de la protesta legítima. En ese espacio, Franco aseguró que el movimiento ha comenzado a incurrir en prácticas que considera negativas y sin un objetivo claro:

“Gritan puras cosas que van para ningún lado, pero ya comenzaron a tomar acciones malas”.

El periodista también hizo referencia a hechos específicos que, según él, han contribuido a agravar la situación. Mencionó supuestas acciones tanto digitales como presenciales que habrían afectado a instituciones y personas particulares:

“Que además son hackers, se metió a las páginas de la UVM y la UNITEC, y las colapsaron porque generaron tráfico, tomaron los nombres de los revendedores y sus datos, y los inscribieron en las universidades. A un revendedor que estaba en la universidad lo bajaron de la universidad. Otro revendedor lo expusieron por ponerle el cuerno a su esposa. Ya son cosas ilegales“.

Franco también expresó su preocupación por mensajes difundidos en redes sociales relacionados con las protestas contra la reventa. Al respecto, señaló:

“Esto es un horror. Una cuenta de ARMY dice ‘del 7 al 10 de mayo te invito a linchar revendedores. No faltes’. Lo que es preocupante es que en Argentina pasó algo muy feo”.

Hacia el cierre de su participación, el conductor fue más allá al plantear lo que, a su juicio, sería una consecuencia lógica ante el escenario actual. En ese sentido, afirmó:

“Yo creo que deberían cancelar los conciertos de BTS en México, hay otros conciertos, hay otras cosas. Mándenlos a volar y que se amuele este fandom horrible que realmente no sé qué hace”.

Finalmente, insistió en que las acciones del ARMY ya no guardan relación directa con la venta de boletos ni con la justicia que, según él, dicen defender:

“Están haciendo estupidez y media que no tiene que ver con la venta de boletos, que no tiene que ver con la justicia de la que hablan, que no tiene nada que ver con nada”.

¿Quién es René Franco?

René Franco es un periodista mexicano especializado en temas de espectáculos, cultura y entretenimiento, con más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación.

Inició su carrera como reportero en 1990 para El Economista, donde cubrió cultura y espectáculos, y con los años llegó a ser editor de la sección La Plaza, que definió como un espacio entre “arte y entretenimiento”.

A lo largo de su carrera ha trabajado tanto en radio como en televisión. Fue conductor y director editorial de programas como Hola México en TV Azteca y colaboró en espacios como Caiga Quien Caiga, Tómbola y El Recreo.

Durante casi tres décadas fue el creador, productor y conductor de La Taquilla, un programa centrado en noticias de farándula que se transmitió primero en MVS y luego en Radio Fórmula antes de convertirse en formato digital.

Además de su trabajo periodístico, René Franco ha incursionado como actor de teatro, productor y consultor. Ha participado en obras como Que no se entere el presidente y El Tenorio Cómico, y ha diseñado contenidos editoriales vinculados con la música y las artes.

