Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de noviembre de 2025

AriesNo descargues tu malestar solo por haber amanecido de malas; reserva tus energías para los momentos en que realmente sea necesario, pues hay personas cercanas que sí requieren una respuesta contundente.TauroLa vida podría presentarte ciertos desafíos, pero cuentas con la determinación, la fortaleza y la constancia necesarias para superarlos. Tu carácter firme te permite mantenerte de pie aun en los momentos más complejos.GéminisEsta semana podrías sentirte inquieto debido al regreso de ciertos recuerdos del pasado; sin embargo, es momento de dejar de cargar con responsabilidades o culpas que no te corresponden. Es necesario soltar para avanzar con mayor ligereza.CáncerPodrías sentir el impulso de restablecer contacto con personas de tu pasado; no obstante, es fundamental actuar con prudencia. No todo lo que quedó atrás debe recuperarse, y hay relaciones cuya etapa ya ha finalizado.LeoEs momento de tomar impulso, pues la vida no se detiene a esperar a que decidas actuar. Este mes de noviembre traerá ciertos cambios importantes y, si continúas dedicando tu tiempo a personas que no aportan nada, corres el riesgo de desgastar tu energía y opacar tu propio crecimiento.VirgoEs momento de modificar la forma en que te presentas ante los demás; ya no debes permitir que otros se aprovechen de tu buena voluntad. Establecer límites claros será fundamental para proteger tu bienestar.LibraNo incumplas tus promesas por apatía o por un arrebato de enojo; la vida tiende a devolver esas acciones con un costo doble.EscorpiónEres una combinación de luz y firmeza, y esa dualidad te vuelve especialmente atractivo. Aunque mantienes una actitud optimista, en las últimas semanas te ha faltado fortalecer tu amor propio para dejar de tolerar situaciones que no te corresponden.SagitarioLa vida te invita a no rendirte, a no conformarte y a dejar de disminuirte por situaciones que no merecen tu preocupación. Se acercan bendiciones, oportunidades y recompensas que habían tardado en llegar, pero que ahora vienen en tu camino.CapricornioSe aproxima una salida a un lugar agradable —ya sea un río, un espacio campestre o un entorno natural— que te permitirá despejarte, respirar con tranquilidad y escucharte sin distracciones externas.AcuarioSé cauteloso al elegir con quién te desahogas, pues la persona en quien más confías podría terminar compartiendo tu información como si fuera de dominio público. Es importante proteger tu privacidad.PiscisPermite que cada quien conduzca su vida como prefiera, siempre y cuando no intenten depositar sus conflictos o responsabilidades sobre ti. Este mes de noviembre te invita a la reflexión, la madurez y el valor para tomar decisiones que has postergado por miedo o por costumbre. No permitas que nadie te haga retroceder del nivel personal en el que ya te encuentras.