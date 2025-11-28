Quién sería la ganadora de Miss Universo 2025 si Fátima Bosch renuncia a la corona

Tras la polémica coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 , las controversias alrededor de la mexicana, su familia y el empresario Raúl Rocha encendieron el debate público con acusaciones de presunto fraude y señalamientos hacia el copropietario del certamen han colocado a la organización bajo una intensa presión mediática, alimentando la pregunta que ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales: ¿qué pasaría si Fátima Bosch decide renunciar a la corona?

Aunque Bosch no ha expresado intención alguna de dejar el título, el aumento de críticas y especulaciones ha llevado a muchos a cuestionar quién asumiría el reinado en caso de una eventual renuncia.

La respuesta, de hecho, fue aclarada durante la final del certamen, celebrada el jueves 20 de noviembre. Justo antes de revelar el nombre de la ganadora, el presentador recordó el protocolo oficial: si la Miss Universo electa no puede cumplir con sus responsabilidades, la primera finalista automáticamente ocupará su lugar.

En esta edición, las dos últimas contendientes fueron Fátima Bosch (México) y Veena Praveenar (Tailandia).

Por lo tanto, si la mexicana dejara vacante el título, Veena Praveenar se convertiría en la nueva Miss Universo 2025.

Veena Praveenar (Tailandia). FACEBOOK/ Miss Universe

Veena, ampliamente reconocida en el circuito de concursos de belleza de Tailandia, ha construido una carrera marcada por la constancia y la disciplina. Durante ocho años compitió por la corona nacional antes de finalmente conquistarla, consolidando una reputación admirada en pasarelas y medios.

Además, su participación en Miss Universe hizo historia al ser la primera mujer divorciada en concursar tras la actualización de las reglas del certamen, un hito que reforzó su perfil como una de las favoritas del público y los expertos.

Si Fátima Bosch renunciara, el rumbo del concurso tomaría un giro inmediato: la corona pasaría a manos de Veena Praveenar, quien está lista —por protocolo y trayectoria— para asumir el título mundial.

