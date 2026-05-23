El actor surcoreano Jang Dong-joo se disculpó tras el impacto y la controversia que generó la difusión de un video publicado en su cuenta de Instagram en el que aparece autolesionándose el dedo meñique.

¿Por qué Jang Dong-joo se cortó el dedo meñique?

El intérprete, conocido por su participación en K-dramas como "Déjame ser tu caballero" y "Escuela 2017", explicó que la razón detrás de su acción estaba relacionada con promesas personales que no había logrado cumplir.

"Las promesas que me hice a mí mismo y que incumplí miles de veces, así como la última promesa que hice con mi padre al entrelazar los dedos meñiques y que tampoco pude cumplir… este dedo meñique me resulta innecesariamente odioso", expresó.

A raíz del sensible video, el actor recibió críticas y generó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud mental, especialmente porque días antes había anunciado de forma repentina su retiro de la actuación.

Posteriormente, el actor compartió un mensaje en el que lamentó haber publicado el video en el que "maltrato mi propio cuerpo". Asimismo, aclaró que el contenido no tenía la intención de amenazar a alguien ni insinuar una decisión extrema, sino que buscaba "grabar en mi mente una determinación sobre mi vida equivocada".

Jang Dong-joo también aseguró que actualmente recibe ayuda junto a su familia para su tratamiento y recuperación emocional.

"Lamento profundamente haber causado ansiedad y preocupación, y agradezco sinceramente a todos los que han orado por mí", concluyó en su mensaje.

Horas después, el actor eliminó su cuenta de Instagram; sin embargo, el material logró difundirse lo suficiente como para generar una avalancha de reacciones en redes sociales.

El mensaje del actor publicado en redes sociales. ESPECIAL

No es la primera vez que Jang Dong-joo tiene problemas: así pidió ayuda para pagar una deuda

Días antes, durante una transmisión en vivo, el actor reveló que había logrado pagar más de tres mil millones de wones de una deuda total con ayuda de personas cercanas, aunque todavía debía entre 700 y 800 millones de wones.

"Debido a la constante presión por las deudas, determiné que no podía continuar con una vida actoral normal", declaró.

Por su parte, su agencia Management W aseguró que la decisión del actor fue tomada sin previo aviso y calificó la situación como una acción irresponsable que rompió la confianza y responsabilidad de un artista bajo contrato, de acuerdo con el medio surcoreano Hankyung.

JM