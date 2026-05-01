Prime Video confirma sus estrenos en películas y series para mayo 2026

¡Prepara tu pantalla y organiza tus botanas! Este mes de mayo de 2026, la plataforma de streaming Prime Video renueva su catálogo global con cinco series que prometen mantenerte al borde del asiento. Desde secuencias de espionaje internacional hasta dramas juveniles, la oferta digital llega con opciones para todos los gustos, consolidando su posición en el mercado del entretenimiento en casa.

Te contamos qué ver, cuándo se estrena y por qué estas producciones dominarán la conversación en el mundo del entretenimiento. Aquí te explicamos a detalle qué días debes tener en cuenta para no perderte ninguno de estos lanzamientos.

Acción internacional y romance universitario para arrancar el mes

El primer lanzamiento es la segunda temporada de Citadel , disponible desde el 6 de mayo. Los agentes Mason, interpretado por el actor Richard Madden, y Nadia, a cargo de la actriz Priyanka Chopra, regresan con más adrenalina. Ambos deberán unir fuerzas nuevamente para combatir a la organización Manticore en una trama llena de giros inesperados y secuencias de combate que te dejarán sin aliento desde el primer episodio.

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Para los seguidores del drama juvenil, el 13 de mayo aterriza la adaptación de Off Campus . Esta producción está basada en las novelas de la autora Elle Kennedy, prometiendo convertirse en el fenómeno adolescente del año. La historia explora el romance, la lealtad, la amistad y los retos de la vida universitaria, garantizando atrapar a la audiencia joven y a quienes buscan historias de crecimiento personal.

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Despedidas celestiales y nuevos comienzos familiares

Ese mismo 13 de mayo marca el inicio del fin con la tercera y última temporada de Buenos presagios . El cierre de esta historia muestra al Arcángel Azirafel buscando a Crowley para intentar frenar la Segunda Venida. Esta entrega final promete mantener su humor negro combinado con fantasía celestial, cerrando el ciclo de estos personajes que han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo.

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Cambiando de tono, el 15 de mayo se estrena la serie No es lo que piensas. Esta producción sigue a Malcolm, un pastor viudo encarnado por Scott Foley, y a Lori, una madre recién divorciada. Ambos intentan rehacer sus vidas, superar el duelo y criar a sus respectivos hijos mientras surge un vínculo que desafía sus creencias y les demuestra que hay segundas oportunidades en el amor.

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El plato fuerte: Un superhéroe diferente y oscuro

El lanzamiento más anticipado llega el 27 de mayo con el estreno de Spider-Noir . El actor Nicolas Cage da vida a Ben Reilly, un detective privado con superpoderes que opera durante la época de la Gran Depresión. Esta versión adulta del universo de Spider-Man destaca por su estética de cine negro, enfrentando a monstruos literales y figurativos en una Nueva York plagada de misterios, crimen y acción.

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No te quedes fuera de la conversación digital durante esta temporada de estrenos. Elige tu serie favorita de la lista, organiza un maratón y disfruta del entretenimiento desde la comodidad de tu casa. Estas opciones redefinen la forma de consumir televisión por internet, asegurando horas de diversión garantizada para ti y toda tu familia, consolidando a la plataforma como líder del mercado actual.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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