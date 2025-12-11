Prevén guerra de ofertas por Warner Bros. en Hollywood: WSJ

Accionistas de Warner Bros. anticipan que podrían llegar ofertas más altas por la empresa en el marco de la puja entre Paramount Skydance y Netflix para hacerse con el control del estudio, informó ayer el Wall Street Journal (WSJ).

El diario asegura que el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se reunió el martes en Nueva York con varios accionistas de Warner para buscar su “respaldo” y alentarles a expresar a la directiva que la oferta de Paramount es mejor que la de Netflix.

El pasado lunes, Paramount lanzó una opa hostil valorada en unos 108 mil millones de dólares para adquirir Warner, desafiando un acuerdo previamente alcanzado por Netflix para hacerse con la compañía por 82 mil 700 millones de dólares, incluyendo deuda.

La oferta de Paramount asciende a 30 dólares por acción en efectivo, superando los 27,75 dólares ofrecidos por Netflix, que, por su parte, ha afirmado estar “súper confiada” en cerrar el acuerdo previamente pactado.

Sin embargo, algunos asistentes a la reunión del martes consideraron probable que Paramount incluso eleve su propuesta, según WSJ, lo que habría impulsado que las acciones de Warner avanzaran un 5% durante la jornada de ayer en Wall Street. Los títulos cotizaban alrededor de 30 dólares, el mismo nivel de la opa presentada por Paramount.

“Hay una gran posibilidad de que se desate una guerra de ofertas”, dijo Massimo Stabilini, gestor de fondos en Burren Capital Advisors y accionista de Warner, según el WSJ, que señala además que los inversores confían en “un cierre rápido” de la operación.

Otros inversores, como Mario Gabelli, señalaron que se inclinarían por vender acciones a Paramount, lo que podría obligar a Netflix a mejorar su oferta, agrega el medio.

Warner estima que el valor real de sus acciones es de entre 31 y 32 dólares, según WSJ, que apunta igualmente a que la oferta de Paramount podría no ser la última.

Con todo, la operación deberá pasar el visto bueno de los reguladores. Paramount confía en tener menos obstáculos que Netflix debido a la posición dominante de esta última en el sector de streaming, aunque figuras políticas como la senadora demócrata Elizabeth Warren han calificado igualmente la oferta de Paramount como “un incendio antimonopolio de cinco alarmas”.

La lucha entre los dos gigantes ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en Estados Unidos por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y streaming.