Este diciembre, Vive la Conco llegará a Guadalajara para convertir la ciudad en punto de reunión de la cultura pop, el cómic, el anime, el cosplay y los videojuegos. El encuentro se realizará el 13 y 14 de diciembre de 2025 en Expo Guadalajara, donde los pasillos del recinto se transformarán en un universo compartido por héroes, villanos, personajes fantásticos y fans de todas las edades.

Durante esos dos días, el recinto se convertirá en un espacio donde conviven creadores, fans, familias y comunidades enteras. Habrá concursos de cosplay -individuales, grupales e infantiles-, presentaciones artísticas en vivo, conferencias, paneles interactivos, un Área Gamer con consolas y torneos, así como espacios de arte y dibujo, exhibiciones y tiendas especializadas con mercancía de cómic, anime, figuras coleccionables y artículos de fandom. También asistirán creadores, artistas del doblaje y personalidades de la cultura pop, lo que brinda la oportunidad de conocerlos, conseguir autógrafos o disfrutar de sus shows.

El encuentro, ideal para la cultura “geek”, está diseñado como un evento incluyente y familiar: pueden asistir niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya sea en familia, con amigos o en comunidad cosplay. El ambiente favorece tanto a quienes llegan caracterizados como a quienes solo quieren mirar, conocer y sumarse poco a poco a este universo.

Vive la Conco aparece entonces como una opción ideal para sumergirse en el universo del cómic, el anime, los videojuegos y la creatividad. Un espacio donde la comunidad, el arte y la diversión se mezclan para ofrecer un fin de semana vibrante, incluyente y lleno de pasión compartida. Si te gustan esos mundos, este festival promete ser una cita obligada.

CT