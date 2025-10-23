En la madrugada tapatía, entre el bullicio contenido de los fanáticos y el resplandor tenue de la Cineteca FICG, se vivió el regreso de Guillermo del Toro al cine con Frankenstein. El director eligió a su ciudad natal como una de las sedes para proyectar por primera vez su reinterpretación del clásico de Mary Shelley, en una función especial antes de su estreno global en Netflix.

Desde las 10:30 de la noche comenzaron a llegar los primeros espectadores. Algunos buscaban un buen lugar, otros se detenían frente a los murales y carteles que decoran el recinto, donde el nombre de Del Toro aparece como parte de la identidad del espacio. No era una función más: en los pasillos se respiraba el vínculo entre el cineasta y Guadalajara, un lazo que se ha mantenido incluso con su carrera internacional.

Minutos después de la medianoche, la sala se apagó y comenzó la proyección. Durante las dos horas y veintinueve minutos que dura la cinta, el público permaneció inmerso en la atmósfera que Del Toro creó para esta nueva versión del mito de Frankenstein. Al finalizar, los aplausos marcaron el cierre de una función que muchos calificaron como una de las más esperadas del año.

“Muy conmovedora e interesante la readaptación del monstruo”, comentó Mario Peñuñuri al salir de la sala. Alejandro Orozco, otro de los asistentes, destacó la calidad visual y narrativa del filme.



“Creo que es la reinterpretación de un clásico súper bien hecho. Todo el tema de la producción… la película es muy bonita, visualmente es hermosa. A mí me gustó mucho”.

Para Nancy Ocampo, Frankenstein representa la obra más completa del realizador tapatío. “La defino con la palabra perfección. Me parece que es la mejor película que ha hecho Guillermo. Tiene buen vestuario, producción, gran guion adaptado y excelentes actuaciones. Es muy conmovedora e increíble”, aseguró.

La cinta, que forma parte de un estreno limitado en cines seleccionados del país, también podrá verse en otros recintos de Guadalajara, como el Cineforo UDG —con boletos a $50 pesos—, Cinemas Plaza San Javier, Cineplex Autonómico, Cinergy Plaza São Paulo y Cinematic Film Ajijic.

Tras su breve recorrido por salas, Frankenstein llegará a Netflix el 7 de noviembre.

CT