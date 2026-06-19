Hay directores que buscan respuestas. Olivia Wilde parece más interesada en las preguntas. Desde que dio el salto detrás de cámaras, la actriz y realizadora ha demostrado una especial fascinación por los personajes que navegan entre contradicciones, deseos y conflictos que rara vez encuentran soluciones sencillas. Con “La Invitación” (“The Invite”), Wilde regresa a la dirección reafirmando una mirada cinematográfica que encuentra en la incomodidad cotidiana una fuente inagotable de humor y reflexión.

Presentada por Cinépolis Distribución, la película reúne a Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en una historia que explora el amor, el deseo y la complejidad de las relaciones contemporáneas.

La trama sigue a Joe y Angela, una pareja cuya relación parece acercarse a un punto de ruptura. Todo indica que esa noche podría marcar el final definitivo de su historia. Sin embargo, antes de enfrentar sus problemas, deberán compartir una cena con sus excéntricos vecinos.

Lo que comienza como una reunión aparentemente inofensiva pronto se transforma en una cadena de confesiones, tensiones y revelaciones inesperadas. Los malentendidos se multiplican, las conversaciones se vuelven cada vez más incómodas y la tensión emocional crece hasta convertir la velada en un auténtico campo de batalla sentimental.

La premisa puede parecer sencilla, pero es precisamente en ese escenario íntimo donde Wilde encuentra el espacio ideal para observar los mecanismos que sostienen -y muchas veces desgastan- las relaciones humanas. La directora convierte una cena entre vecinos en una aguda exploración de las inseguridades, fantasías y contradicciones que atraviesan la vida en pareja.

Adaptada por Rashida Jones y Will McCormack a partir de la exitosa película española “Sentimental”, “La Invitación” adquiere una identidad propia gracias a una puesta en escena sofisticada y una mirada contemporánea sobre las dinámicas afectivas. La película encuentra humor en aquello que normalmente provoca incomodidad: las verdades que nadie quiere escuchar, los silencios incómodos y los deseos que permanecen ocultos hasta que resulta imposible seguir ignorándolos.

Los diálogos afilados y las actuaciones memorables potencian una propuesta que oscila constantemente entre la comedia y la tensión emocional. El resultado es una experiencia tan hilarante como incómoda, capaz de provocar risas mientras confronta al espectador con situaciones reconocibles.

Más allá de la historia, “La Invitación” representa un nuevo paso en la consolidación de Wilde como directora. Su evolución detrás de cámaras ha sido constante y cada proyecto ha ampliado el alcance de su voz autoral.

Una autora en ascenso

El entusiasmo que ha acompañado a “La Invitación” desde sus primeras exhibiciones parece confirmar que Olivia Wilde ha encontrado un territorio creativo propio. Su paso por Sundance Film Festival: CDMX 2026 no solo la convirtió en la película más exitosa de la tercera edición del certamen; también evidenció la capacidad de la directora para conectar con audiencias que reconocen en sus historias algo más que entretenimiento.

Bajo la superficie de la comedia, Wilde observa las tensiones afectivas contemporáneas con una mezcla de ironía, inteligencia y sensibilidad que convierte lo cotidiano en un espacio de revelación. A partir del próximo 8 de julio, el público mexicano tendrá la oportunidad de descubrir en salas una película que encuentra en las conversaciones incómodas, los deseos reprimidos y las pequeñas fracturas de la convivencia el motor de una experiencia tan divertida como inquietante.

Más que una simple adaptación o una nueva incursión en la comedia, “La Invitación” funciona como una confirmación del camino autoral que Olivia Wilde ha venido construyendo desde su debut como directora: en “Booksmart” explora el tránsito hacia la adultez y en “No te preocupes, cariño” se adentra en las grietas de una realidad aparentemente perfecta, pues concentra su mirada en el espacio más íntimo de todos: la pareja.

Es decir, en “No te preocupes, cariño” -un thriller protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles-, entre confesiones, silencios y verdades incómodas, Wilde vuelve a demostrar que las relaciones humanas son su materia prima más fértil. El resultado es una obra provocadora, elegante y profundamente contemporánea que reafirma su evolución como una cineasta capaz de encontrar complejidad emocional allí donde otros apenas verían una cena entre vecinos.

CT