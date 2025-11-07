Mes con mes la plataforma de streaming busca mantenerse vigente y esto significa que debe incorporar nuevos contenidos audiovisuales, no obstante, para hacer esta renovación también debe eliminar algunos de sus contenidos actuales.

El mes de noviembre llegará con nuevas sorpresas ya esperadas por la audiencia, sin embargo, te invitamos a ver las películas y series del listado que te presentaremos a continuación, debido a que en el mes de diciembre ya no se encontrarán disponibles.

Películas y series que serán retiradas del catalogo de Netflix en noviembre 2025

Atelier - Deja de estar disponible el 10 de noviembre

Sinopsis: Una joven creativa obtiene un trabajo en una exclusiva compañía de lencería japonesa y pronto descubre que necesitará de ayuda para sobrevivir.

Oh My Ghost: Un fantasma en mi cocina - Deja de estar disponible el 13 de noviembre

Sinopsis: Un espíritu atrevido se apodera de una chef tan talentosa como tímida. Su nueva personalidad atrae la atención del famoso chef del que siempre estuvo enamorada.

Colección de Halloween ¡Yay! - Deja de estar disponible el 14 de noviembre

Sinopsis: ¿Todo listo para Halloween? ¡Es hora de asustar! Esta espeluznante y divertida lista de historias está llena de dulces, travesuras… ¡y todos tus personajes favoritos!

Alguien está mintiendo - Deja de estar disponible el 16 de noviembre

Sinopsis: Un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Pero un homicidio —y los secretos— los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio.

Trolls: ¡No pierdas el ritmo! - Deja de estar disponible el 17 de noviembre

Sinopsis: Mientras la reina Poppy celebra una nueva era de paz en Villa Troll con fiestas, competencias y festividades, Ramón intenta hacerse amigo de la diversión.

El buen detective - Deja de estar disponible el 18 de noviembre

Sinopsis: Surgen dudas sobre una antigua condena por asesinato. Nada como la experiencia de un veterano y el ímpetu de un novato para desentrañar las verdades más ocultas.

Flavorful Origins - Deja de estar disponible el 20 de noviembre

Sinopsis: Un viaje por las tradiciones culinarias de China para estimular los sentidos y descubrir las historias de quienes preparan los platos y de quienes los disfrutan.

Hora de aventura - Deja de estar disponible el 24 de noviembre

Sinopsis: El joven Finn y su amigo Jake, el perro que cambia de forma, tienen una serie de aventuras surrealistas mientras viajan por la posapocalíptica Tierra de Ooo.

La liga de la justicia - Deja de estar disponible el 24 de noviembre

Sinopsis: En esta serie animada, la Liga de la Justicia —Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, J'onn J'onzz y Chica Halcón— lucha contra poderosos enemigos.

Un show más - Deja de estar disponible el 24 de noviembre

Sinopsis: Los amigos Mordecai y Rigby hacen tonterías para pasar el tiempo en su empleo de guardaparques… y también viven aventuras inesperadas.

El show de Tom y Jerry - Deja de estar disponible el 24 de noviembre

Sinopsis: Tan traviesos como siempre, Tom y Jerry se convierten viven múltiples aventuras y no dejan de hacerse la vida imposible.

The Many Faces of Ito - Deja de estar disponible el 24 de noviembre

Sinopsis: Una treintañera escritora de comedias románticas exprime las desventuras amorosas de cuatro mujeres con el pretexto de darles consejos sentimentales.

CT