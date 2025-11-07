La icónica cerdita más glamurosa de la televisión vuelve a reclamar su lugar en el centro de los focos. Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán una película dedicada al popular personaje de “Miss Piggy”, figura estrella de “The Muppet Show”, la legendaria serie protagonizada por las marionetas creadas por Jim Henson. El anuncio llegó de manera inesperada, durante una entrevista reciente de Lawrence en el podcast “las Culturistas”, conducido por Bowen Yang y Matt Rogers, donde la actriz compartió la noticia casi como una confidencia espontánea.

“No sé si puedo anunciar esto, pero voy a ... Emma Stone y yo estamos produciendo una película sobre ‘Miss Piggy’ y Cole la está escribiendo”, reveló Jennifer Lawrence con mezcla de entusiasmo y cautela, consciente de que hablaba de un proyecto aún en fase de desarrollo. Al ser interrogada sobre la posibilidad de que tanto ella como Emma Stone coprotagonizarán la cinta, la actriz prefirió no ofrecer una confirmación definitiva, limitándose a decir: “Creo que sí”, dejando entrever que podría haber más sorpresas en torno al reparto.

El guion estará a cargo de Cole Escola, cómico y escritor que este año obtuvo un premio Tony como mejor actor de teatro por la comedia histórica “Oh, Mary!”, un logro especialmente destacado por tratarse de su debut en Broadway. Escola, reconocido por su humor irreverente y sensibilidad para reinventar figuras icónicas con nuevos matices, parece un candidato idóneo para explorar la personalidad exuberante, ambiciosa y teatral de “Miss Piggy”, uno de los personajes más memorables del universo Muppet.

Disney ha comenzado a desarrollar formalmente el proyecto, reforzando el interés constante en revitalizar la franquicia que ha acompañado a generaciones. “Miss Piggy”, diva absoluta y figura esencial dentro del elenco “Muppet”, ha permanecido en la memoria cultural junto a otros compañeros igualmente queridos como “Kermit the Frog”, “Fozzie Bear”, “Gonzo the Great” y “Pepe the King Prawn”. Desde su primera aparición, “Miss Piggy” se convirtió en sinónimo de glamour exagerado, temperamento dramático y una inconfundible presencia escénica que mezclaba ternura con desenfreno cómico.

“The Muppet Show” se mantuvo en antena entre 1976 y 1981, convirtiéndose en un fenómeno global. A lo largo de las décadas, el universo “Muppet” se ha expandido con episodios especiales y varias producciones cinematográficas, incluyendo “The Muppet Movie” (1979), “The Muppets Take Manhattan” (1984), “The Muppets” (2011) y “Muppets Most Wanted” (2014). La llegada de una nueva película centrada en “Miss Piggy” promete reactivar la nostalgia y acercarla, además, a una nueva generación de espectadores.

Con el talento de dos actrices ganadoras del Oscar en la producción y un guionista que ha demostrado habilidad para reinterpretar íconos teatrales, el proyecto apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más comentados en el horizonte cinematográfico próximo.

CT