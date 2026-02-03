A más de 16 años de su muerte, Michael Jackson sigue siendo una figura imposible de clausurar. Su música no envejece, su imagen permanece intacta en el imaginario colectivo y su influencia continúa marcando generaciones enteras. Ahora, el llamado “Rey del Pop” vuelve a ocupar el centro del escenario, esta vez desde la pantalla grande, con “Michael”, la ambiciosa película biográfica que promete recorrer su vida, su obra y el fenómeno cultural que transformó para siempre la música popular.

De acuerdo con información confirmada por Universal Pictures, el filme tendrá un estreno mundial el 24 de abril de 2026, con lanzamiento simultáneo en México. La fecha llega tras una reconfiguración del calendario original: el proyecto estaba planeado para 2025, pero el estudio optó por retrasarlo luego de realizar nuevas grabaciones y ajustes en el montaje final, una decisión que, según The Hollywood Reporter, respondió al interés de afinar el enfoque narrativo y el ritmo de la historia.

Vivir la experiencia en salas

Antes de su eventual llegada a plataformas digitales, “Michael” tendrá una exhibición exclusiva en cines, con funciones en formato IMAX en Estados Unidos, una apuesta que subraya la intención del estudio de privilegiar el impacto visual y sonoro del filme. No es una elección menor: la música de Jackson fue concebida para grandes audiencias, y su dimensión escénica -coreografías, iluminación, multitudes- encuentra en la pantalla gigante un aliado natural.

La estrategia replica la ruta seguida por recientes biopics musicales que lograron una fuerte conexión con el público, como “Bohemian Rhapsody”, “Elvis” o “Rocketman”, producciones que demostraron que la nostalgia, bien narrada, sigue siendo una poderosa fuerza comercial y emocional.

Del niño prodigio al ícono global

Según ha detallado Variety, el guion, escrito por John Logan, aborda distintas etapas de la vida de Michael Jackson, desde su infancia como integrante de The Jackson 5, marcada por la disciplina férrea de su padre Joseph Jackson, hasta su consolidación como solista y figura central de la cultura pop global.

La película recorre momentos decisivos de su carrera, incluyendo la creación de álbumes que redefinieron la industria como “Thriller” y “Bad”, así como su capacidad para reinventar el videoclip, el baile y los espectáculos en vivo. “Michael” no solo busca retratar al cantante, sino al arquitecto de un nuevo lenguaje musical y visual que trascendió fronteras, géneros y generaciones.

La narrativa tampoco esquiva el desenlace de su vida. El filme aborda su fallecimiento en 2009, consecuencia de una intoxicación aguda, un episodio que sacudió a la industria del entretenimiento y marcó el cierre abrupto de una de las carreras más influyentes del siglo XX.

Jaafar Jackson, el heredero en pantalla

Uno de los puntos que más atención ha generado es la elección del protagonista. El papel de Michael Jackson recae en Jaafar Jackson, sobrino del artista e hijo de Jermaine Jackson. De acuerdo con Screen Rant, su selección despertó expectativa inmediata por el notable parecido físico y corporal con su tío, algo que se hace evidente en el primer tráiler oficial, revelado ayer por Universal Pictures y Lionsgate.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, el adelanto muestra distintas facetas del cantante: ensayos íntimos, momentos de creación y presentaciones multitudinarias en las que Jaafar reproduce con precisión gestos, movimientos y el icónico moonwalk. En una de las escenas más comentadas, el personaje pronuncia una frase que resume la filosofía artística de Jackson: “Creo que la música puede cambiar el mundo, repartir el amor, la alegría y la paz; eso es lo que quiero que el mundo sienta”.

Jaafar Jackson comenzó su preparación para el papel en noviembre de 2023, cuando iniciaron las grabaciones. Aunque ya contaba con experiencia en música y televisión, “Michael” representa su primer protagónico cinematográfico, un debut de alto riesgo en una industria que observa con lupa cada reinterpretación del “Rey del Pop”.

Una apuesta que no evade la controversia

Como era previsible, el proyecto no ha estado exento de tensiones. De acuerdo con Entertainment Weekly, Paris Jackson, hija del cantante, se distanció públicamente de la producción, un gesto que reaviva el debate sobre quién y cómo se cuenta la historia de una figura tan compleja y mediática.

Aun así, “Michael” se inscribe en una tendencia clara de la industria: revisitar a sus íconos para reinterpretarlos ante nuevas audiencias. Con este filme, el cine vuelve a apostar por el biopic musical como vehículo de memoria, espectáculo y reflexión.

El reto no es menor. Contar la historia de Michael Jackson implica navegar entre el genio artístico, la construcción del mito y las sombras que acompañaron su vida. El resultado, cuando llegue a los cines en abril de 2026, dirá si esta película logra algo más que homenajear: capturar la magnitud de un artista irrepetible.

