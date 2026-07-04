A unas horas de que la Selección Mexicana enfrente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, los pronósticos colocan como favorita a la escuadra europea. Sin embargo, fuera de las canchas existe un terreno en el que México ha sabido imponerse en repetidas ocasiones a los británicos: el cine.

El escenario de esas victorias ha sido la ceremonia de los premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Considerados uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria y un importante indicador rumbo al Oscar, estos galardones han distinguido en múltiples ocasiones el trabajo de cineastas y técnicos mexicanos.

Desde 2002, el talento nacional ha acumulado 18 premios BAFTA, una cifra que refleja la constante presencia de México en una de las ceremonias más importantes del cine internacional.

Quien encabeza esa lista es el realizador Alfonso Cuarón, con siete estatuillas. Su primer triunfo llegó en 2004 gracias a “Harry Potter y el prisionero de Azkabán”, que obtuvo el Children Award. El reconocimiento resultó particularmente significativo al tratarse de una producción británica basada en la obra de la escritora inglesa J.K. Rowling.

Posteriormente, Cuarón consolidó su prestigio con “Gravedad”, por la que obtuvo dos premios, y con “ROMA”, cinta que le valió cuatro galardones, incluidos los de Mejor Dirección, confirmando su lugar entre los cineastas más influyentes de su generación.

Muy cerca aparece el cinefotógrafo Emmanuel “El Chivo” Lubezki, considerado uno de los directores de fotografía más importantes del cine contemporáneo. El mexicano suma cuatro BAFTA: el primero en 2007 por “Los niños del hombre”, seguido por una racha de tres victorias consecutivas entre 2014 y 2016 gracias a “Gravedad”, “Birdman” y “El renacido”, trabajos que consolidaron su prestigio internacional.

Alejandro González Iñárritu también figura entre los mexicanos más laureados por la Academia Británica. El director acumula tres premios: el primero llegó en 2002, cuando “Amores perros” fue reconocida como Mejor Película en Lengua Extranjera. Catorce años más tarde regresó al escenario de los BAFTA para recibir los galardones a Mejor Dirección y Mejor Película por “El renacido”. En esa misma edición, el mexicano Martín Hernández también fue distinguido en la categoría de Sonido por su trabajo en la producción.

La lista no estaría completa sin Guillermo del Toro. El realizador tapatío presume igualmente tres premios BAFTA: “El laberinto del fauno” fue reconocida como Mejor Película en Lengua Extranjera; “La forma del agua” le otorgó el premio a Mejor Dirección, mientras que “Pinocho”, realizada con la técnica de animación stop motion, conquistó la categoría de Mejor Película Animada.

Los éxitos mexicanos en territorio británico no se limitan a los directores. Una de las victorias más recientes ocurrió en 2021, cuando los sonidistas Pablo Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés Navarrete obtuvieron el BAFTA por Mejor Sonido gracias a su trabajo en “El sonido del metal”, demostrando que el talento nacional también sobresale detrás de cámaras.

Así, mientras el balón definirá un nuevo capítulo de la rivalidad deportiva entre México e Inglaterra, la historia reciente del cine ofrece un marcador distinto: en la casa de los BAFTA, el talento mexicano ha encontrado un escenario donde ha sabido conquistar al público y a la crítica británica.

Con información de El Universal

CT