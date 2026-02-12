Caro Díaz debuta como actriz de doblaje en “GOAT: La cabra que cambió el juego”, la nueva película animada de Sony Pictures Animation que se estrena en cines hoy 12 de febrero. En esta producción, la creadora de contenido presta su voz a Olivia Burke, una avestruz integrante del equipo Vineland Thorns, y marca así su primer crédito profesional dentro de una disciplina que, según explicó a EL INFORMADOR, llevaba años preparándose para ejercer.

“Es una meta que tenía desde hace muchísimo tiempo”, dijo Díaz al hablar de su participación en la cinta. “Fueron muchos años de preparación, pero creo que los grandes proyectos vienen detrás de eso. Para mí, este era el momento perfecto”.

“GOAT: La cabra que cambió el juego” es una comedia animada ambientada en un mundo habitado exclusivamente por animales. La historia sigue a Will, una cabra que busca integrarse al rugibol, un deporte de contacto dominado por animales más grandes y veloces. La película es producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en colaboración con Unanimous Media y Modern Magic, dirigida por Tyree Dillihay, con codirección de Adam Rosette, y guion de Aaron Buchsbaum y Teddy Riley.

Para Díaz, llegar al doblaje implicó asumir con seriedad un oficio con una tradición sólida en América Latina. “Yo respeto mucho lo que conlleva esto”, señaló. “Hay actores y actrices de doblaje que ubicamos inmediatamente por su voz y yo no quería llegar sin la preparación necesaria”. En ese sentido, explicó que su incorporación al proyecto no fue automática ni derivada de su presencia en redes sociales. “Hubo un casting, hubo cursos, hubo escuela, hubo ir a sala y aprender de los mejores”.

La creadora de contenido subrayó que el doblaje exige un trabajo actoral completo. “Mucha gente piensa que solo es prestar la voz, pero no. Es actuar al personaje, entrar en él”, explicó. Durante el proceso, dijo, el aprendizaje también ocurrió a partir de la observación directa. “Escuchas cómo trabajan otros actores y aprendes viéndolos”.

El primer día de grabación representó un momento clave. “Fue muy emocionante”, recordó. “Los nervios llegan, sobre todo porque en ese momento no te crees lo que estás viviendo”. Entrar a la cabina, explicó, implicó una concentración total. “Es desconectarte del mundo exterior y meterte en el personaje. Seguir el ritmo, entenderte con la directora, actuar, aunque no te vean”.

Olivia Burke, el personaje que interpreta, le permitió establecer una conexión inmediata. Díaz explicó que encontró similitudes entre su propia experiencia y la personalidad de la avestruz. “Siento que nos parecemos mucho”, dijo. “Tiene una parte ansiosa, pero también carismática, y una parte insegura. Conecté muchísimo con ella y me encariñé”.

Consideró que ese vínculo facilitará la identificación del público con la historia. “Todos los personajes tienen una personalidad muy marcada. Creo que cada persona va a encontrar con quién identificarse”, comentó.

Del maquillaje al doblaje

Con más de ocho años de trayectoria en el entorno digital, Caro Díaz ha construido una carrera ligada a la creación de contenido sobre estilo de vida, maquillaje y moda. Sin embargo, explicó que su formación académica estaba orientada originalmente a otro lugar. “Yo estudié Ciencias de la Comunicación y siempre me imaginé detrás de cámaras”, señaló. La posibilidad de estar frente a ellas se dio de manera gradual. “Me daba ansiedad, pero poco a poco se fue dando y me abrió muchas oportunidades”.

El doblaje, admitió, era una aspiración que durante años vio distante. “No dimensionaba que con preparación y planeación era posible”, explicó. En ese proceso, destacó el papel de su comunidad digital, aunque fue clara al diferenciar el alcance en redes del acceso a proyectos profesionales. “El hacer contenido no significa que tengas asegurado un doblaje. Por eso hubo casting y preparación”, insistió.

La experiencia también le permitió identificar aprendizajes personales. “Creo que aprendí a creérmela más”, afirmó. Para Díaz, esa idea atraviesa tanto su trabajo como el mensaje del personaje que interpreta. “Si uno se prepara y trabaja, es capaz de hacer las cosas”.

Durante las sesiones de grabación, hubo una idea que permaneció con ella. “Sin dar spoilers, todo tiene que ver con creérsela y con ponerse un escudo frente a lo que digan los demás”, compartió. “Saber quién eres y lo que eres capaz de hacer”.

De cara al futuro, Díaz expresó su interés por continuar desarrollándose en el doblaje y explorar otros espacios dentro del entretenimiento. “Me gustaría seguir haciendo castings, seguir intentando”, dijo. Reconoció que el camino ha incluido rechazos. “Este fue mi tercer casting de doblaje. Los otros no se dieron, pero por algo pasan las cosas”.

Sobre cómo enfrenta las negativas, dijo: “Claro que da el bajón después de un no”, admitió. “Pero después viene una regañada interna y entiendes que, si es lo que quieres, tienes que seguir intentando y levantarte”.

