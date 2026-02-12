Alex Fernández se presentará el sábado 14 de marzo en el Auditorio Telmex, en un concierto que marcará su debut en ese recinto. La fecha forma parte de una etapa de su gira que también contempla presentaciones en España, Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala y Honduras, además de una visita confirmada a Las Vegas durante las celebraciones patrias.

En entrevista con medios de comunicación, el cantante habló sobre el momento que atraviesa su carrera, los proyectos musicales que prepara y lo que representa cantar por primera vez en uno de los escenarios más importantes de Jalisco.

“Para mí es un orgullo, es obviamente mi tierra. Un lugar muy especial para mí. Es la primera vez que me voy a presentar en un auditorio tan importante”, señaló sobre el Telmex. Reconoció que asumir el reto implicó una apuesta significativa dentro de su trayectoria. “Sí fue un reto hacer el Telmex, pero nos está yendo bien. Traemos cosas muy especiales, sorpresas. Va a ser un evento especial. Aquí hice mi primer palenque y ahora estamos haciendo mi primer escenario, así como el Auditorio Telmex”.

El intérprete indicó que Guadalajara ha sido un punto clave desde el inicio de su carrera. “Dicen que uno no es profeta en su tierra, pero todo lo que hemos hecho en Guadalajara la gente nos ha apoyado mucho”, comentó, al tiempo que expresó su expectativa de que la fecha represente “un momento histórico” en su desarrollo artístico.

En paralelo a la gira, Fernández trabaja en un nuevo material discográfico. Adelantó que el lanzamiento del álbum completo está previsto para el 26 de abril, aunque antes de esa fecha publicará sencillos de manera mensual. “Estamos terminando el disco, ya estamos a nada de sacar el siguiente sencillo y vamos a lanzar cada mes una canción. No sé cuántas van a ser, yo creo que unas tres más y después ya sale el álbum completo”, explicó. El proyecto está siendo producido por Kiko Cibrián y forma parte de una nueva etapa bajo otra disquera.

Sobre su involucramiento en la producción de los conciertos y grabaciones, sostuvo que procura participar activamente en cada detalle. “A mí siempre me gusta involucrarme en todo, más de lo que debería. En los shows me gusta ver el tema de producción, luces, escenarios, momentos. Siempre doy mi opinión”, dijo. En el estudio, agregó, también busca aportar ideas: “Intento dar mi punto de vista de cómo me gustaría que sonara cierta canción o qué instrumentos me gustaría escuchar en ciertas partes”.

En cuanto a la posibilidad de contar con invitados en Guadalajara, aclaró que no hay nada programado. “No tenemos algo que esté anunciado como tal. Sí tenemos la idea de hacer algo, de invitar a alguien, pero si se da es un poco espontáneo”, explicó. También descartó que su padre, Alejandro Fernández, forme parte formal de la gira, aunque no cerró la puerta a una aparición eventual. “No es algo garantizado, pero podría pasar”.

Hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, Alex ha enfrentado de manera pública el peso de pertenecer a una de las familias más reconocidas de la música mexicana. Al respecto, afirmó que con el tiempo ha notado un cambio en la forma en que el público lo identifica. “Antes siempre me ubicaban como el hijo de Alejandro o el nieto de Vicente. Cada vez más me pasa que dicen ‘es Alex Fernández’. Eso se siente muy bonito”, compartió.

Sin embargo, reconoció que la referencia a su linaje es permanente. “Siempre voy a ser parte de la dinastía y siempre va a ser parte de mi vida. Es algo que llevo con orgullo”, expresó. Sobre el apodo de “el heredero”, comentó que no es aficionado a los sobrenombres, aunque entiende el significado que conlleva. “Sé que las comparaciones siempre van a estar y que me van a medir con la vara altísima. Por lo tanto, tenemos que entregar el 100 por ciento”.

Busca identidad propia con fusión

En lo musical, el cantante explicó que su nueva producción busca consolidar una identidad definida. Tras experimentar con distintos estilos en discos anteriores, decidió apostar por una línea que combine mariachi y pop. “A mí lo que más me gusta es el mariachi, pero también siempre me ha gustado el pop. Quisiera hacer algo que tenga mi propio sello, que la gente me pueda escuchar y antes de que empiece a cantar sepan que es mi canción”, detalló.

Recordó que su padre exploró esa fusión en una etapa de transición y que ahora él pretende asumirla como eje central. “Hacer ahora nosotros el mariachi pop, pero llevarlo como bandera, que sea mi género, mi estilo”, señaló. En ese proceso, destacó la colaboración con Cibrián, a quien describió como referente del pop y con quien trabaja en la construcción del nuevo sonido.

También adelantó que ya están cerradas varias colaboraciones con otros artistas, aunque no precisó nombres. “No es una, sino varias colaboraciones que ya están cerradas. No van a salir en el disco con Kiko, pero estamos viendo si se lanzan en otro proyecto”, indicó.

Sobre sus inicios, Fernández relató que su incursión en la música no fue un plan trazado desde el principio. Estudiaba Administración de Empresas y trabajaba en oficinas vinculadas a su padre cuando Vicente Fernández lo impulsó a cantar. “Mi abuelo me quiso lanzar. Yo no tenía la idea de ser cantante. Le dije que no al principio, pero luego acepté hacer un disco”, recordó.

Describió los primeros años como una etapa de inseguridad y aprendizaje. “Soy introvertido. Muchas de las cosas que requiere esta carrera no me gustaban: viajar, las entrevistas, las fotos. En el escenario me temblaban las manos y las piernas. La boca se me secaba”, confesó. Con el tiempo, dijo, fue adaptándose y desarrollando mayor confianza.

Aun así, los nervios permanecen. “Mi abuelo me dijo que cuando dejara de sentir miedo me retirara. Mi papá también siente nervios antes de salir. Yo lo sigo sintiendo y creo que eso es parte de la chispa”, afirmó. Para prepararse, señaló que trabaja con maestros de canto, asesores de producción y equipos creativos que lo acompañan en cada montaje.

En el ámbito personal, mencionó que varias canciones de su abuelo le evocan recuerdos, entre ellas: “Mi viejo”, “Volver, volver” y “El rey”. También habló de un tema propio que considera significativo: “Mi abuelo vino a visitarme”, pieza que, dijo, conecta con la memoria familiar.

CT