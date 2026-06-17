Cuando “Toy Story” llegó a los cines en 1995, nadie podía prever que una película sobre juguetes que cobraban vida cuando los humanos abandonaban la habitación terminaría convirtiéndose en una de las franquicias más influyentes de la historia del cine.

Aquella primera aventura de Woody y Buzz Lightyear no solo inauguró una nueva era para Pixar; también transformó la animación mundial al convertirse en el primer largometraje realizado completamente por computadora. Más de tres décadas después, los juguetes regresan hoy con “Toy Story 5”, una nueva entrega que busca responder una pregunta inesperada: ¿Qué lugar tienen los juguetes en una infancia dominada por las pantallas?

El quinto capítulo de la saga sitúa la historia varios años después de los acontecimientos de “Toy Story 4”. Woody ya no vive con Bonnie y ha emprendido una nueva vida ayudando a juguetes perdidos a encontrar propietarios. Mientras tanto, Jessie se ha convertido en la líder del cuarto de Bonnie, mientras Buzz Lightyear ocupa un papel de apoyo dentro del grupo.

Sin embargo, los juguetes enfrentan un problema distinto a cualquier amenaza anterior. Bonnie, ahora más grande, desarrolla una fascinación por un dispositivo electrónico llamado Lilypad, una especie de tableta interactiva con forma de rana.

La historia gira alrededor de la creciente competencia entre los juguetes tradicionales y las nuevas tecnologías, un tema que Pixar ha definido como una reflexión sobre el tiempo que los niños dedican hoy a las pantallas.

El conflicto es más existencial que físico. Ahora los juguetes no se preguntan cómo escapar de un vecino malvado o de una guardería problemática, se cuestionan si siguen siendo necesarios.



¿Por qué volvió la franquicia?

La pregunta ha acompañado el anuncio desde el primer día. “Toy Story 3” fue concebida durante años como el final perfecto de la saga. Andy crecía, entregaba sus juguetes a Bonnie y cerraba un ciclo que había acompañado a toda una generación.

Cuando llegó “Toy Story 4”, en 2019, Pixar defendió que todavía existía una historia pendiente: la búsqueda de identidad de Woody más allá de su función como juguete. La película terminó con la separación de Woody y Buzz, una escena que muchos interpretaron como una despedida definitiva.

Sin embargo, Pixar considera cada película como una historia independiente y no como parte de un plan rígido. El director Andrew Stanton y la productora Lindsey Collins han explicado que el universo de los juguetes continúa ofreciendo nuevas posibilidades narrativas. En esta ocasión, el interés surgió de una pregunta contemporánea: ¿Qué ocurre con los juguetes cuando los niños prefieren una pantalla antes que una caja llena de figuras de acción?

La dirección del filme es de Andrew Stanton, quien está vinculado a cintas como “Buscando a Nemo” y “Wall-E”; mientras que la música está en manos de Randy Newman.

Combinación de voces

La película recupera a buena parte del elenco histórico que ha acompañado a la franquicia durante más de tres décadas.

En la versión original en inglés regresan Tom Hanks, como Woody; Tim Allen, como Buzz Lightyear; Joan Cusack, como Jessie; Annie Potts, como Bo Peep; Tony Hale, como Forky; Wallace Shawn, como Rex; John Ratzenberger, como Hamm; Blake Clark, como Slinky Dog y Bonnie Hunt, como Dolly.

También se incorporan voces como Greta Lee, Conan O’Brien, Craig Robinson y Bad Bunny.

En el doblaje latinoamericano, el regreso de las voces tradicionales será una de las principales apuestas para conectar con el público que creció con la saga. Arturo Mercado Jr. vuelve como Woody, José Luis Orozco regresa como Buzz Lightyear, Irán Castillo retoma a Jessie, Arturo Castañeda será Forky, Jesse Conde interpretará al Señor Cara de Papa, José Gilberto Vilchis volverá como Rex y Arturo Mercado continuará como Hamm.

A ese elenco se suman nuevas participaciones especiales: Belinda dará voz a Lilypad, la tableta inteligente que tendrá un papel central en la historia; Bad Bunny interpretará a Pizza con Gafas, Bizarrap será Santa de Jardín, Migue Granados dará voz a Dr. Locuaz y Penélope Cruz participará como Flamenco.

Bonnie desarrolla una fascinación por Lilypad, una nueva tableta inteligente. CORTESÍA

Una franquicia que rompió récords

La relevancia de “Toy Story” va mucho más allá de la taquilla. La primera película cambió la historia de la animación al demostrar que era posible producir un largometraje completamente generado por computadora. Además, recibió tres nominaciones al Oscar y obtuvo un Premio Especial de la Academia por sus avances tecnológicos. Fue también la primera película animada nominada en una categoría de guion.

La franquicia continuó acumulando reconocimientos. “Toy Story 3” ganó los premios Oscar a Mejor película animada y Mejor canción original, además de convertirse en una de las pocas películas animadas nominadas al Oscar a Mejor película. “Toy Story 4” repitió el triunfo como Mejor película animada. En términos comerciales, las cuatro películas han recaudado miles de millones de dólares a nivel mundial. “Toy Story 4” y “Toy Story 3” continúan siendo las entregas más exitosas de la franquicia.

La saga ha acompañado distintas etapas de la vida. La primera película hablaba sobre los celos y la amistad; la segunda exploraba el miedo al abandono. La tercera abordaba el crecimiento y la despedida. La cuarta reflexionaba sobre la identidad y el propósito.

Cada entrega ha utilizado juguetes para hablar de emociones humanas. Por eso Woody, Buzz Lightyear y Jessie han logrado sobrevivir al paso de las generaciones. No representan únicamente personajes animados; representan experiencias universales relacionadas con el afecto, la pérdida, el cambio y la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo.

El fenómeno Taylor Swift

Durante meses, uno de los temas más comentados entre los seguidores de la franquicia fue la posible participación de Taylor Swift. Los rumores comenzaron cuando aparecieron anuncios promocionales con las letras “TS” y algunos seguidores interpretaron ciertas campañas publicitarias como referencias directas a la cantante. Incluso hubo versiones que aseguraban que escribiría la canción principal de la película.

La especulación creció tanto que Andrew Stanton llegó a negar públicamente algunas de las teorías más populares. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, una semana antes del estreno, se confirmó que Swift sí había compuesto una canción original para la película titulada “I Knew It, I Knew You”.

De hecho, la cantautora apareció durante la premiere del filme en Hollywood, para interpretar el tema junto a Randy Newman.

Perfiles

Woody

Vaquero de juguete y líder histórico del grupo. Su lealtad hacia Andy, primero, y hacia Bonnie, después, definió parte de la saga. Bajo su apariencia segura siempre ha existido un personaje marcado por el miedo a ser reemplazado y por una profunda necesidad de cuidar a quienes ama.

Buzz Lightyear

Llegó creyendo que era un auténtico guardián espacial y terminó convirtiéndose en el mejor amigo de Woody. Su historia es una reflexión sobre la identidad y la aceptación. Valiente, optimista y disciplinado, se ha transformado en uno de los personajes más reconocibles del cine moderno y en un símbolo de la amistad dentro de la franquicia.

Jessie

Introducida en “Toy Story 2”, aportó una dimensión emocional distinta a la saga. Su historia de abandono sigue siendo uno de los momentos más recordados de Pixar. En “Toy Story 5” asumirá un papel central como líder de los juguetes de Bonnie, abriendo una nueva etapa para una franquicia que sigue encontrando nuevas historias después de más de 30 años.

CT