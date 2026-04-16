El regreso del personaje de “La Momia” a la pantalla grande -en la cinta “La Posesión de la Momia”- representa uno de los movimientos más significativos dentro del cine de terror contemporáneo, tanto por el peso histórico del personaje dentro del imaginario cinematográfico y por la búsqueda de una nueva interpretación. El filme entra a la cartelera en México hoy, 16 de abril.

La nueva película, dirigida por Lee Cronin y producida por James Wan, busca dialogar con esa tradición sin replicarla, en la exploración de una narrativa que combine el espectáculo visual con una dimensión emocional más profunda.

Desde su primera aparición en el cine a principios del siglo XX, la figura de “La Momia” ha funcionado como símbolo del misterio, de la transgresión y del temor a lo desconocido. A lo largo de décadas, este personaje se ha transformado en un emblema del género de horror, asociado tanto con la aventura como con el suspense. La nueva producción se inserta en esa genealogía, pero propone una lectura acorde con las inquietudes del presente y con un público que se ha habituado a historias más complejas y a universos narrativos más elaborados.

Para Lee Cronin, el proyecto implicó asumir una responsabilidad doble: respetar el legado de uno de los monstruos más emblemáticos del cine y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia distinta para el espectador actual. El director explica que el punto de partida fue entender el significado cultural del personaje antes de plantear cualquier cambio.

“Para mí se trataba de abordar ‘La Momia’ con un sentido de respeto por lo que el personaje representa en la historia del cine, pero también con el deseo de hacer algo nuevo”, explicó en entrevista. “La idea no era rehacer lo que ya se ha hecho, sino encontrar una manera de aportar una sensibilidad contemporánea a la historia, algo que se sienta cercano y emocional, y que al mismo tiempo ofrezca el espectáculo que el público espera de una película como esta”, agregó.

Ese equilibrio entre tradición e innovación se convirtió en el eje creativo del proyecto. La producción se apoyó en el legado de los clásicos de Universal, pero también buscó actualizar la narrativa a partir de las herramientas técnicas y estéticas disponibles en la actualidad.

Por su parte, para el productor James Wan, uno de los principales retos fue encontrar una forma de expandir el universo del personaje sin perder su esencia.

“Desde el punto de vista de la producción, queríamos honrar el legado de los monstruos clásicos de Universal, pero también queríamos impulsar el género hacia adelante. La tecnología ha evolucionado, el cine ha evolucionado y el público también ha evolucionado. Así que el desafío fue encontrar ese equilibrio entre la nostalgia y la innovación”, explicó.

Construir la mitología de la película

Un detalle que es importante destacar es que la película se distingue por su aproximación a la mitología que inspira la historia. El equipo de producción trabajó con especialistas e investigadores para garantizar que los elementos culturales fueran tratados con rigor y respeto. Este proceso permitió construir un universo narrativo que, aunque ficticio, mantiene una relación consciente con las tradiciones que lo originan.

“Otro aspecto importante fue respetar los orígenes culturales de la historia. Trabajamos con consultores e investigadores para asegurarnos de que la mitología fuera tratada con cuidado y autenticidad. Eso no significa que la película sea históricamente exacta en cada detalle, pero sí que abordamos el material con respeto”, explicó el director.

En el plano visual, la producción buscó que la figura de “La Momia” se percibiera como una presencia tangible, capaz de generar una reacción física en el espectador. La combinación de efectos especiales y elementos prácticos permitió construir una estética que privilegia la sensación de realismo y de cercanía.

“Visualmente, intentamos que la película se sintiera tangible, física. Incluso con los efectos visuales, hay una sensación de textura, de peso. ‘La Momia’ no es solamente una creación digital; se siente como algo que existe en el mundo, algo que podría extender la mano y tocarte”, añadió Wan.

Para los realizadores, el objetivo final fue ofrecer una experiencia cinematográfica que combine emoción, tensión y espectáculo, manteniendo viva la tradición del cine de terror y abriendo nuevas posibilidades narrativas para el género. La película se concibe como un puente entre distintas generaciones de espectadores, capaz de conectar con quienes conocen la historia del personaje y con quienes se acercan a ella por primera vez.

“Para mí, el objetivo era simple: hacer una película que se sintiera atemporal. Algo que honre el pasado, dialogue con el presente y, con suerte, permanezca con el público mucho después de salir del cine”, concluyó Cronin.

Terror, sin dejar de lado el corazón

Más allá del componente visual, el equipo creativo coincidió en que el verdadero motor de la historia debía ser la dimensión emocional. La película propone una narrativa donde el terror surge de la relación entre los personajes y su pasado, una idea que conecta con la tradición del género, pero que adquiere nuevos matices en el contexto contemporáneo. “Creo que lo que me entusiasmó de la visión de Lee fue que aquí hay una mitología muy rica, con muchas capas, y la oportunidad era explorar esa mitología de una forma que se sintiera fresca. El horror funciona mejor cuando existe un núcleo emocional, cuando te importan los personajes y lo que están viviendo, y eso es algo que realmente quisimos enfatizar”, comentó Wan.

En ese sentido, la figura de “La Momia” se presenta como una metáfora del pasado que permanece activo en el presente. La historia retoma el tema de la resurrección y lo vincula con la memoria, la responsabilidad histórica y las consecuencias de las acciones humanas. Este enfoque permite que el relato dialogue con preocupaciones actuales sin abandonar la esencia del género.

“El personaje de ‘La Momia’ siempre ha tratado sobre la resurrección, sobre el pasado que se niega a permanecer enterrado. Ese tema se sintió muy relevante para el mundo en el que vivimos hoy. Constantemente estamos confrontando la historia, confrontando las consecuencias, y esa idea se convirtió en una guía para la película. No se trata solamente de un monstruo persiguiendo personas, sino del peso de lo que ocurrió antes y de cómo eso moldea el presente”, agregó Cronin.

La construcción de la atmósfera fue otro de los elementos centrales en el desarrollo del filme. El equipo creativo dedicó una parte considerable del proceso a definir el tono visual y sonoro, con el objetivo de generar una sensación de inquietud progresiva en el espectador. La intención fue crear un ambiente que sostuviera la tensión narrativa desde el inicio.

“Una de las cosas de las que hablamos desde el principio fue la atmósfera. El horror se construye a partir de la tensión, del ambiente, de la sensación de que algo está mal incluso antes de que ocurra cualquier cosa. Dedicamos mucho tiempo a pensar cómo construir esa atmósfera tanto visual como sonoramente”, argumentó Wan.

CT