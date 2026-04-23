En medio de un panorama donde el cine hecho en el Estado suele inclinarse por narrativas más íntimas o autorales, surge la apuesta por el thriller psicológico con “Día de muertos” (“Day of the Dead”), coproducción entre México y Estados Unidos que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara donde compite en la sección Hecho en Jalisco. Detrás de ese proceso está el productor Juan Francisco Arias Flores, quien asumió el proyecto como un reto logístico, creativo y estratégico.

La cinta, dirigida por Brian Conley y Nathan Ives, sigue a Jane que despierta sin memoria en una clínica rural mexicana durante el Día de Muertos. Guiada por el Dr. Balmes y la enfermera Ledesma, enfrentan visiones sobrenaturales mientras lucha contra la amnesia. La historia toma un giro siniestro con la aparición de Piper, “El Asesino de Parejas”, una entidad que busca destruir el amor. En medio del caos, Jane encuentra en Tirso -un joven con conexión al más allá- a su único aliado. Inspirada en referentes como “El resplandor” y “La cura siniestra”, la película explora temas como la identidad, el amor y la resiliencia humana.

El filme reúne a un elenco que combina talento mexicano e internacional, encabezado por la actriz protagónica Max Reeves, junto a Aaron Jakubenko. La participación mexicana destaca con figuras de sólida trayectoria como Adriana Paz y Alejandro Ávila, seguidos por Daniela Sánchez Reza, Guadalupe Ortiz y Alfredo Herrera.

Arias recuerda que su camino comenzó años atrás, cuando decidió formarse y trabajar en Los Ángeles, donde poco a poco se integró a la dinámica del cine independiente. “Yo hace muchos años fui a estudiar a Los Ángeles y me quedé a trabajar allá… poco a poco me fui haciendo relaciones”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR. Fue en ese contexto donde conoció al productor Stephen Israel, figura clave para que este proyecto llegara a sus manos.

“Empecé a trabajar con él en algunos proyectos y con eso me dio un buen portafolio para que esta película llegara”, señala. La oportunidad surgió en un momento inesperado ya que la producción enfrentaba complicaciones derivadas de huelgas en la industria estadounidense y encontró en Jalisco una alternativa viable. De tal suerte, Steve sugirió que se filmara en Guadalajara”.

Ese traslado no fue únicamente geográfico, sino también narrativo. La historia original, centrada en una pareja en un festival de música en Europa, se transformó por completo al adaptarse al contexto mexicano. “Cuando decidieron traerlo a México, decidieron hacer este giro que fuera el Día de Muertos y adaptaron la historia para todo el clima mexicano”, detalla el productor. El resultado es una obra que integra elementos culturales no como decorado, sino como parte esencial de su tensión dramática.

El proyecto cuenta con un presupuesto de un millón de dólares. El rodaje se llevó a cabo mayoritariamente en Jalisco utilizando locaciones como el Hospital Infantil Guadalupano, el Foro Américas, el Panteón de Ixtlahuacán de los Membrillos y diversas carreteras de la región. El filme dejó 16 millones de pesos invertidos directamente en la economía local. Más de 120 empleos generados, entre directos e indirectos y el 90% del talento es jalisciense, incluyendo crew técnico, actores y proveedores.

“En Jalisco hay mucho talento nato, en cada proyecto he encontrado gente muy capaz en áreas que yo no esperaba”, afirma. Destaca la diversidad de perfiles técnicos disponibles, desde especialistas en escenas de riesgo hasta equipos capaces de ejecutar efectos complejos. A ello se suma la riqueza de locaciones. “Encuentras desde pueblos mineros, pueblos antiguos, haciendas, desierto. Tenemos una variedad muy rica”.

Sin embargo, uno de los aspectos más determinantes es la accesibilidad. Arias subraya la disposición de distintos sectores para facilitar los rodajes: “Hay muy buen ánimo, desde la parte institucional hasta aficionados están siempre dispuestos a apoyar”. Incluso menciona apoyos poco convencionales: “A mí me han prestado sin costo aviones privados, helicópteros… hay mucha gente que es aficionada”.

Esta flexibilidad contrasta con las dinámicas de producción en Estados Unidos, donde la estandarización y la eficiencia marcan el ritmo. Esa diferencia se convierte en uno de los principales desafíos de las coproducciones binacionales. “En Estados Unidos todo está bastante estandarizado, tienen un ritmo de trabajo muy eficiente”, explica. En cambio, reconoce que en Jalisco aún hay áreas de oportunidad en términos de profesionalización y procesos administrativos.

Para este proyecto, ese contraste implicó un cambio en su propio rol. Más que involucrarse en lo técnico, Arias asumió una función estratégica. “Me volví más administrativo, optimizar presupuestos, coordinar equipos y liderar todos los departamentos, ese fue el reto”. La presión por cumplir con estándares internacionales generó momentos de tensión, pero también permitió consolidar un equipo capaz de responder a las exigencias. “Logramos dar resultados”, afirma.

Ambición comercial

“Day of the Dead” representa una declaración de intenciones respecto al tipo de cine que puede desarrollarse en la región. Frente a la predominancia de propuestas más experimentales o de bajo presupuesto; de hecho, Juan Francisco Arias Flores defiende la necesidad de explorar el cine de género con ambición comercial. “Me encanta estar produciendo cine que tenga esa escala, que tenga también su estructura comercial además de su calidad narrativa”.

Para él, el thriller psicológico, y en particular el horror, aparece como un terreno fértil para ese objetivo. “El terror puede encontrar mucha audiencia sin necesidad de tener tantas estrellas”, explica. Desde su perspectiva, apostar por este tipo de historias no implica renunciar a la calidad, sino ampliar el alcance del cine local. “Que no nos quedemos con proyectos que se sientan muy caseros o muy conceptuales”.

Esa visión se extiende también a la viabilidad económica. Para el productor, es fundamental que la industria sea autosustentable, capaz de generar retornos que permitan su crecimiento. En ese sentido, la participación en la cinta de inversionistas con experiencia en otros sectores resulta clave. “No solo son cineastas, sino también inversionistas con capacidad de invertir en distribución”, señala.

De cara al futuro, las expectativas para la película son altas. Tras su estreno en Guadalajara, el siguiente paso será su distribución, un terreno que Arias reconoce tan complejo como la propia producción. Sin embargo, confía en la estructura detrás del proyecto. “Querían mil 500 o dos mil salas y probablemente le apuesten a México”, adelanta.

Tres funciones oficiales

Hoy, a las 17:30 horas, en el Cineforo.

Viernes 24 de abril, a las 18:00 horas, en la Cineteca Sala 3.

Sábado 25 de abril, a las 16:30 horas, en Cinépolis Galerías.

CT