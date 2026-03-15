Odiseo Bichir responde a los medios sobre la caída de su hijo José Ángel

La hospitalización del actor José Ángel Bichir provocó una rápida reacción dentro del medio artístico en México. El intérprete fue trasladado al Hospital Rubén Leñero después de sufrir una caída desde un tercer piso en un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente durante la tarde del viernes 13 de marzo.

Entre quienes se pronunciaron públicamente se encuentra su padre, el actor Odiseo Bichir, así como sus tíos Demián Bichir y Bruno Bichir, integrantes de una de las dinastías actorales más conocidas del país. La noticia generó inquietud entre seguidores y colegas del gremio, quienes expresaron su preocupación por la situación del actor. Según los reportes oficiales, Bichir permanece bajo atención médica y supervisión especializada.

La reacción de Odiseo Bichir

En un breve encuentro con medios de comunicación para el programa Sale el Sol, Odiseo Bichir habló sobre el estado de salud de su hijo y admitió que atraviesa un momento complicado.

“Es un momento muy duro, está fuera de peligro. Muchas gracias a todos los que se preocupan por él. Los médicos están recomendando lo que necesita. Yo me siento muy mal, por eso no quiero estar aquí hablando”.

Trayectoria de José Ángel Bichir

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988 en la Ciudad de México. Desde joven se integró al mundo de la actuación, influido por la tradición artística de su familia. Es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir, actores con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro.

Su carrera comenzó durante la adolescencia cuando participó en la producción infantil Aventuras en el Tiempo, donde compartió escena con Belinda.

En los primeros años de la década de 2000 dio sus primeros pasos en el cine con proyectos como Matando Cabos y Morirse en domingo. Posteriormente, su presencia en televisión creció con papeles en series como Sexo y otros secretos, además de participaciones en Los simuladores y Tiempo final.

En televisión también participó en producciones como Run Coyote Run y El César, explorando distintos géneros. Asimismo, su aparición en la serie biográfica José José: El príncipe de la canción atrajo nuevamente la atención del público y reforzó su presencia en la pantalla.

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