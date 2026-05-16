Un juez de Nueva York declaró ayer nulo el tercer juicio que enfrentaba el ex productor Harvey Weinstein por abuso sexual, después de que el jurado no lograra un veredicto unánime en el caso.

Esta es la segunda vez que un jurado en Nueva York no logra ponerse de acuerdo en la acusación de violación vertida por la actriz Jessica Mann contra el cofundador de Miramax, que permanece en la cárcel de Rikers Island cumpliendo una condena de 16 años de otro caso que enfrentó en California.

La decisión del juez Curtis Farber se produjo poco después de la 13:00 horas, cuando por segunda ocasión en el día el jurado dijo al magistrado que no podía alcanzar un veredicto por unanimidad.

El jurado comenzó a deliberar el martes pasado, tras un mes de juicio en el que acudieron a declarar 20 testigos, entre ellos Mann, pero la sesión terminó antes de lo previsto después de que Weinstein, que padece problemas de salud, se quejara de un dolor de pecho.

En este proceso judicial el ex productor afrontaba un cargo de violación en tercer grado que también quedó sin resolver por desacuerdo del jurado en un juicio celebrado el año pasado y por el que originalmente sí fue condenado en 2020.

En 2025, Weinstein fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores de procedimiento su histórica condena de 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos denominado “Me Too”.

En ese entonces afrontó tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero, referente a Mann, quedó sin resolver. Ahora, queda en manos de la Fiscalía decidir si vuelve a pedir otro juicio contra Weinstein en este caso, para lo que tiene un plazo de 30 días.

El abogado del ex productor, Marc Agnifilo, exigió a la Fiscalía de Manhattan “dejar de repetir el mismo caso y centrar su tiempo y recursos en los delitos violentos, el caos y los problemas de seguridad pública que afectan a los neoyorquinos a diario”, según The Hollywood Reporter, que cita un comunicado de la defensa.

Agnifilo, que también defendió a Sean “Diddy” Combs en el juicio que enfrentó en Nueva York el año pasado, indicó que tras escuchar las pruebas en repetidas ocasiones y ver a dos jurados “incapaces” de llegar a un veredicto unánime, “resulta evidente que existe una duda razonable significativa”, señaló.



CT