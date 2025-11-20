Nodal revela por qué "omitió" a Ángela Aguilar en su discurso de los Latin Grammy

A la salida de una larga audiencia legal, Christian Nodal enfrentó nuevas preguntas de la prensa, esta vez relacionadas no con su proceso judicial, sino con la polémica que surgió tras su reciente presentación en los Latin Grammy. El cantante tuvo que aclarar por qué, al recibir el premio a Mejor álbum de música ranchera / mariachi, no mencionó a su esposa Ángela Aguilar, detalle que generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

“Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia, su familia es su familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”, respondió al cuestionarle por qué no la mencionó de forma directa.

El cantante también comentó que su ritmo de trabajo ha sido demandante y que eso influye en la manera en que improvisa sus discursos.

“No sé si han visto mi agenda, pero he estado muy cansado, de hecho esa misma noche tenía un show y seguí por tres horas seguidas”, explicó, señalando que no siempre logra preparar palabras más elaboradas.

Nodal añadió que le habría gustado dedicar mensajes especiales a muchas personas que han sido importantes en su carrera, pero al improvisar, optó por una forma más general:

“Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que está en el momento”.

Antes de dar por terminado el tema, expresó que varias personas merecían un agradecimiento detallado, incluida su esposa:

“Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial, porque muchos me dedicaron fortaleza, me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio, uno de ellos es mi esposa, y para mí fue muy fácil decir familia”.

Por último, Nodal aprovechó para aclarar otro rumor reciente en redes sociales y afirmó que quiere a su hermano “tal cual es”, luego de que se comentara que entre ambos existía una mala relación.

BB