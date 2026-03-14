Una novela más de la escritora Colleen Hoover cobra vida en la pantalla grande. No te olvidaré es la historia homónima de la escritora americana que ya se puede ver en las salas de cine nacionales .

No te olvidaré. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Después de una cita perfecta con su novio Scotty , Kenna comete un error imperdonable que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su pueblo natal en Wyoming con la esperanza de reconstruir su vida y ganarse la oportunidad de reunirse con su pequeña hija, Diem , a quien nunca ha conocido .

No te olvidaré. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Cuando los abuelos de Diem, quienes tienen su custodia, rechazan con firmeza los intentos de Kenna por ver a su hija, ella encuentra una compasión inesperada –y luego algo más verdadero y profundo- en Ledger, un ex jugador de la NFL y dueño de un bar local.

A medida que su romance secreto florece, también aumentan los peligros para ambos, llevando a Kenna hacia la desilusión y, finalmente, hacia la esperanza de una segunda oportunidad.

No te olvidaré. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

El fenómeno literario publicado en 2022 de la autora número uno en ventas del New York Times, Colleen Hoover, se convierte en una película transformadora sobre la maternidad, el perdón y el poder del amor para superar incluso el peor error. No te olvidaré ha vendido seis millones de copias en Estados Unidos y ha sido traducida a 45 idiomas.

No te olvidaré

(Reminders of him)

De Vanessa Casswill.

Con Maika Monroe, Rudy Pankow, Tyriq Withers, Lauren Graham, Bradley Whitford, Zoe Kosovic, Lainey Wilson.

Estados Unidos, 2026.

XM