Nijiro Murakami, actor de Alice in Borderland es investigado por agredir a su expareja

El actor japonés Nijiro Murakami, reconocido internacionalmente por su papel en la serie “Alice in Borderland” de Netflix, está bajo investigación por una presunta agresión contra una expareja, según reportes de medios locales japoneses.

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De acuerdo con el diario Nikkan Sports, los hechos habrían ocurrido entre marzo y mayo de 2024 en la vivienda del actor, ubicada en el distrito de Shibuya, en Tokio. El medio señala que la mujer habría sufrido lesiones en al menos cuatro incidentes distintos durante ese periodo.

Las "lesiones" incluyeron golpes que provocaron que su cabeza impactara contra una ventana, además de puñetazos y tirones de cabello. Asimismo, las heridas habrían tardado alrededor de un mes en sanar. Tras la investigación inicial realizada por la comisaría de Harajuku, en Tokio, el caso fue remitido a la fiscalía para una revisión más exhaustiva.

La situación ha generado gran atención en Japón debido a que, el actor habría reconocido parcialmente los hechos durante su declaración al afirmar: "No cabe duda de que la lastimé". Hasta el momento, Murakami y su agencia no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.

La mujer presentó una denuncia contra el actor y relató su versión de los hechos ante las autoridades.

Por su parte, se informó que Murakami había sido anunciado como protagonista del primer episodio de la serie "Strange – Junji Ito's Strange Tales That Keep You Awake at Night", cuyo estreno está previsto para julio por TV Tokyo. Sin embargo, luego de darse a conocer el caso, el departamento de relaciones públicas de la televisora declaró: "Estamos evaluando cómo proceder".

¿Quién es Nijiro Murakami?

Murakami es hijo del actor Jun Murakami y de la cantante UA. Debutó en la actuación en 2014 y, aunque ya gozaba de reconocimiento en Japón, alcanzó la popularidad internacional gracias a su participación en "Alice in Borderland". También ha participado en producciones como "Destruction Babies", "Come Come Everybody", "This Corner of the World".

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KR