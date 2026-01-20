Este martes 20 de enero de 2026 se presenta como una jornada con movimientos energéticos favorables para algunos signos del zodiaco, especialmente en temas relacionados con el amor y el dinero. De acuerdo con Mhoni Vidente, la influencia de la Luna en Acuario impulsa la claridad emocional, las decisiones conscientes y la apertura a nuevas oportunidades, beneficiando de manera particular a ciertos signos.

Libra

La energía del día favorece la armonía en las relaciones personales. Para Libra, este martes se abre un espacio propicio para fortalecer vínculos, iniciar romances espontáneos o retomar la comunicación con alguien importante. La expresión sincera de sentimientos será clave para avanzar.

Leo

Las relaciones toman protagonismo y se ven impulsadas por una energía que favorece la honestidad y la libertad emocional. Leo tiene mayores posibilidades de aclarar malentendidos, fortalecer acuerdos de pareja o conectar con personas afines desde un plano más auténtico.

Acuario

Con la Luna transitando por su signo, Acuario experimenta una mayor conexión con sus deseos y emociones. Este posicionamiento favorece encuentros significativos, decisiones sentimentales importantes y una mayor seguridad para expresar lo que se espera en el amor.

Aries

La jornada favorece decisiones vinculadas a proyectos colectivos o iniciativas innovadoras. Aries puede recibir propuestas interesantes o avances económicos derivados del trabajo en equipo y de ideas nuevas que comienzan a tomar forma.

Los signos favorecidos en el amor y el dinero encontrarán mejores resultados si confían en su intuición, mantienen claridad en sus intenciones y aprovechan la energía de cambio que marca la jornada.

Con información de Mhoni Vidente

BB