Lunes, 10 de Noviembre 2025

Los estrenos imperdibles de Netflix del 10 al 16 de noviembre

Netflix sorprenderá esta semana con estrenos que prometen emocionar, divertir y mantenerte frente a la pantalla por horas
 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Desde acción hasta comedia romántica, Netflix ofrece estrenos que garantizan diversión para toda la familia. PIXABAY

La plataforma de streaming más popular de los últimos años, Netflix, se prepara para lanzar nuevas series, películas y documentales ideales para maratonear, ya sea por tu cuenta o en compañía de familia y amigos.

Como es habitual, la compañía se compromete a ofrecer contenidos de calidad que abarquen la mayor cantidad de gustos y preferencias posibles, con el objetivo de que nadie se quede sin disfrutar de una buena historia.

Por eso, esta semana Netflix anunció la llegada de múltiples producciones que prometen conquistar a más de uno. Así que, si quieres mantenerte al día y disfrutar de los mejores estrenos del 10 al 16 de noviembre, sigue leyendo, porque aquí te contamos todo lo que llega a la plataforma.

Este lunes, se estrena Marines, una impactante serie documental que acompaña a una destacada unidad de marines en sus intensos y arriesgados entrenamientos de combate en el océano Pacífico.

El miércoles, la diversión se apoderará de las pantallas con Una Navidad Ex-cepcional, la historia de una pareja divorciada, Kate y Everett, que intenta celebrar una última Navidad con sus hijos antes de vender su casa.

Por su parte, En Sueños llegará este viernes para narrar el viaje de dos hermanos, Stevie y Elliot, quienes se adentran en el mundo de los sueños en busca del Hombre de Arena, con la esperanza de pedirle su mayor deseo: tener una familia perfecta.

Todos los estrenos de Netflix del 10 al 16 de noviembre:

10 de noviembre

  • Marines (Serie, documental)
  • Sesame Street (Serie, animación)

12 de noviembre

  • Soy Eddie (Documental)
  • Una Navidad Ex-cepcional (Película)
  • Sra. Playmen (Película)

13 de noviembre

  • La bestia en mí (Miniserie)
  • El último samurái en pie (Serie)
  • Delhi Time (Serie)
  • 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa (Serie, documental)

14 de noviembre

  • En Sueños (Película)
  • El cuco de cristal (Película)
  • Me late que sí (Serie)
  • Lefter: La historia de un maestro del fútbol (Película)

