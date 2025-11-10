La plataforma de streaming más popular de los últimos años, Netflix, se prepara para lanzar nuevas series, películas y documentales ideales para maratonear , ya sea por tu cuenta o en compañía de familia y amigos.

Como es habitual, la compañía se compromete a ofrecer c ontenidos de calidad que abarquen la mayor cantidad de gustos y preferencias posibles , con el objetivo de que nadie se quede sin disfrutar de una buena historia.

Por eso, esta semana Netflix anunció la llegada de múltiples producciones que prometen conquistar a más de uno. Así que, si quieres mantenerte al día y disfrutar de los mejores estrenos del 10 al 16 de noviembre, sigue leyendo, porque aquí te contamos todo lo que llega a la plataforma.

Este lunes, se estrena Marines, una impactante serie documental que acompaña a una destacada unidad de marines en sus intensos y arriesgados entrenamientos de combate en el océano Pacífico.

El miércoles, la diversión se apoderará de las pantallas con Una Navidad Ex-cepcional, la historia de una pareja divorciada, Kate y Everett, que intenta celebrar una última Navidad con sus hijos antes de vender su casa.

Por su parte, En Sueños llegará este viernes para narrar el viaje de dos hermanos, Stevie y Elliot, quienes se adentran en el mundo de los sueños en busca del Hombre de Arena , con la esperanza de pedirle su mayor deseo: tener una familia perfecta.

Todos los estrenos de Netflix del 10 al 16 de noviembre:

10 de noviembre

Marines (Serie, documental)

Sesame Street (Serie, animación)

12 de noviembre

Soy Eddie (Documental)

Una Navidad Ex-cepcional (Película)

Sra. Playmen (Película)

13 de noviembre

La bestia en mí (Miniserie)

El último samurái en pie (Serie)

Delhi Time (Serie)

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa (Serie, documental)

14 de noviembre

En Sueños (Película)

El cuco de cristal (Película)

Me late que sí (Serie)

Lefter: La historia de un maestro del fútbol (Película)

