Netflix tiene nueva programación y con ella los estrenos más esperados por sus suscriptores. Conoce cuáles con los nuevos contenidos más esperados en México, revisa las historias, elige el mejor para ti y agenda la fecha de lanzamiento para que no te pierdas su estreno.

Frankenstein

Es una película terror y ciencia ficción que se estrenará el 7 de noviembre en Netflix. El famoso director tapatío Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante, pero egocéntrico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que provocará la perdición tanto del creador como su trágica creación.

Me late que sí

Es una serie mexicana que se podrá ver desde el 14 de noviembre en Netflix. Atrapados en un sistema en el que nadie (de ellos) gana, un grupo de burócratas planea un fraude millonario. Con audacia, inteligencia y decisión, José Luis Conejera y su equipo conseguirán lo que muchos solo han soñado: retar a la suerte y ganar 160 millones de pesos. La historia está inspirada en un fraude real ocurrido en 2012, es una historia de coraje, ingenio y rebeldía. De gente que se cansó de esperar su momento… y decidió tomarlo. Con Alberto Guerra, Ana Brenda Contreras, Andrés Almeida, Christian Tappan, Aldo Escalante Ochoa, Luis Alberti, Majo Vargas, Mariana Gajá, Mercedes Hernández, Jero Medina, Jesusa Ochoa, Paloma Petra.

Selena y los Dinos. ESPECIAL/NETFLIX.

Selena y los Dinos

Es una película documental musical que se estrenará el 17 de noviembre en Netflix. Aunque todo el mundo conoció a la "reina del tex-mex", solo los Quintanilla conocieron a la verdadera Selena. La familia de Selena y Los Dinos abre por fin sus archivos personales para mostrar la historia de la cantante como nunca se había contado. El documental narra los orígenes de la familia, desde las actuaciones en su restaurante tex-mex en Lake Jackson hasta el duro ascenso a la cima de las listas de éxitos cuando el mundo descubrió el innegable talento de Selena. Con imágenes inéditas que incluyen vídeos caseros de Selena en su papel de hermana, hija y esposa.

Las Locuras

Es una película mexicana que se podrá ver el próximo 20 de noviembre en Netflix. Bajo la dirección de Rodrigo García, abraza la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite. Seis mujeres, en procesos de autodescubrimiento marcados por el encierro, la autocensura y la presión social y familiar, se cruzan inesperadamente durante un día lluvioso en la Ciudad de México. Con las actuaciones de Cassandra Ciangherotti, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Naian González Norvind, Ilse Salas, Fernanda Castillo.

Stranger Things: Temporada 5 Volumen 1

La famosa y esperada serie de terror, drama y ciencia ficción entrega su quinta y última temporada en tres partes, la primera estará disponible a partir del 26 de noviembre en Netflix. El segundo Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre y el capítulo final el 31 de diciembre, a las 19:00 horas en México. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

