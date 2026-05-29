Esta mañana, Ocesa reveló que Slayer se presentará en un show único en el Palacio de los Deportes el próximo miércoles 21 de octubre de 2026. La fecha del concierto es parte de la celebración por el 40.º aniversario de Reign in Blood, su álbum más identitario y una creación que redefinió el thrash metal. Con motivo de este "cumpleaños", Slayer tocará el disco íntegro de principio a fin.

Además de México, Slayer hará lo propio en Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

En el comunicado compartido por Ocesa se insistió en que la designada será la única fecha en México para este concierto especial, que pasará como una interpretación histórica que los fanáticos del género y la banda no se pueden perder.

ESPECIAL / TICKETMASTER

Venta de boletos

A través de Ticketmaster, los boletos estarán disponibles durante la Venta General el próximo 4 de junio a través del portal en línea o de la taquilla del Palacio de los Deportes. Además de ello, se ofertará una serie de paquetes VIP para los fanáticos que busquen llevar esta fecha histórica hasta su experiencia al límite.

El anuncio del concierto llega luego de que en enero de 2018, Slayer anunciara el final de su carrera y una última gira mundial de despedida. En 2024, la banda sorprendió a sus seguidores y fanáticos al anunciar que se presentarían en vivo en fechas selectas. Y ahora, llega una nueva serie de conciertos agendados para celebrar el 40.º aniversario de Reign in Blood, el cual será interpretado en su totalidad.

Slayer es parte de la llamada "Big Four" del thrash metal, en donde también han cabido Metallica, Megadeth y Anthrax. En su haber, además de la histórica relevancia de la banda, existen cinco nominaciones y dos premios Grammy, además de una gran cantidad de álbumes certificados como Oro, premios “Best…” otorgados por medios de todo el mundo, incluidos Kerrang!, SPIN, Metal Hammer, Revolver y Esquire.

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OB