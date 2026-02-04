Con el reciente final de “El Niñero”, la serie de Netflix que durante tres temporadas exploró nuevas formas de la paternidad, los vínculos afectivos y la transformación de los roles tradicionales, se cierra también una etapa importante en la carrera de Iván Amozurrutia.

La historia de “Gabriel”, el joven ranchero que llega a una familia urbana para cuidar a cuatro niños y termina convirtiéndose en un eje emocional para todos, encontró su conclusión después de un recorrido que fue creciendo al ritmo de la respuesta del público y del propio desarrollo de sus personajes.

Para el actor, el cierre tiene un tono profundamente emotivo. “Estoy muy contento de haber sido parte de una serie tan linda, que la gente recibió con mucho amor. Fueron tres temporadas muy hermosas”, resume Iván en entrevista con EL INFORMADOR.

El proyecto, además, dejó huellas físicas y simbólicas: locaciones en Guadalajara, escenas emblemáticas -como la pedida de matrimonio en un puente icónico de la ciudad- y la posibilidad de mostrar, a través de la ficción, la diversidad de paisajes y afectos del país. “Se hizo una familia, un equipo maravilloso. Siempre agradecido con la plataforma, con los productores, con los escritores, con todo el crew. Fue muy bonito poder contar esta historia en tres temporadas”.

El trayecto de “El Niñero” no estaba escrito de antemano. Como ocurre hoy con muchas series, la continuidad dependió del recibimiento de la audiencia. Amozurrutia recuerda que la primera temporada dejaba una puerta abierta, un conflicto sin resolver entre “Gabriel” y “Jimena”, que permitía pensar en una segunda parte. “Siempre se deja esa posibilidad, pero todo depende de cómo le vaya al proyecto, de cómo lo reciba la gente. Netflix es muy claro en eso”.

La respuesta fue lo suficientemente sólida para que la historia se expandiera, incorporara nuevos conflictos, personajes y giros sentimentales, hasta llegar a una tercera temporada que terminó por cerrar el arco del protagonista.

Un personaje que le cambió la vida

La estructura seriada permitió algo que el actor valora especialmente: el tiempo para habitar a un personaje en todas sus capas. “Tienes muchos capítulos para mostrar cómo reacciona ante distintas situaciones, cómo se relaciona con cada niño, con Jimena, con su familia, con su pasado. Cada temporada trae una problemática distinta y eso te da la oportunidad de crecer con él”. “Gabriel” pasó de ser un forastero que rompe esquemas -un hombre sensible en un rol tradicionalmente asignado a mujeres- a convertirse en un padre, una pareja, un adulto que asume responsabilidades y heridas.

El vínculo con el personaje fue tan fuerte que la despedida resultó inevitablemente dolorosa. “Fueron tres años de mi vida, convivir con los niños, con el elenco, con el equipo. En los últimos días de grabación pensé que no iba a llorar y terminé llorando como Magdalena. Es difícil decirle adiós a alguien que te dio tanto”. El cariño del público acompañó ese cierre: mensajes, comentarios, confesiones de espectadores que admitían haber llorado con el final, con los reencuentros, con las decisiones que por fin encontraban su cauce.

El nuevo proyecto: “Mal de amores”

A la par de ese adiós, la carrera de Amozurrutia entra en una nueva etapa. Mientras “El Niñero” se despedía de la pantalla, el actor concluía el rodaje de “Mal de amores”, adaptación de la novela de Ángeles Mastretta para Netflix, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Alberto Híjar. Un proyecto ambicioso, cargado de historia, literatura y memoria. Para el actor, formar parte de este proyecto significó entrar en un universo narrativo con un peso simbólico particular, no solo por la relevancia del texto original, sino por la carga emocional que implica que sea dirigido por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora, quien creció con la historia y la convirtió en una especie de destino personal. “Desde niña, ella le decía a su mamá que algún día iba a hacer esa novela. La tenía clarísima, conocía a los personajes, los conflictos, los tonos. Era un sueño que se fue guardando durante años y que finalmente pudo realizarse”, comparte.

El rodaje, además, propició la construcción de otra “familia” actoral y técnica, una constante que Amozurrutia subraya en su experiencia reciente. “Se hizo un equipo muy unido, con un elenco increíble y una directora de casting que armó algo muy especial. Hay proyectos en los que se siente que todo el mundo está remando hacia el mismo lugar, y este fue uno de ellos. Es una apuesta muy bonita: llevar una novela tan importante al formato de serie, con un equipo increíble y un elenco maravilloso. Tiene mucho amor detrás y ojalá sea bien recibida”.

El cierre de un personaje querido y la apertura de nuevos mundos narrativos marcan, así, un momento de tránsito. Para Amozurrutia, decir adiós a “Gabriel” no es solo despedirse de un rol exitoso, sino aceptar que cada final habilita otros comienzos. “Cerrar capítulos permite que lleguen nuevas oportunidades. Es parte del viaje del actor”, finaliza.

¿De qué trata la tercera temporada de “El niñero”?

Tras descubrir que “Violeta” tiene una hija con “Gabriel” -la pequeña “Emma”- “Jimena” decide dejar Tepatitlán y regresar a Guadalajara, pensando que “Gabriel” podría encontrar la felicidad junto a “Violeta”. Sin embargo, el destino vuelve a cruzar los caminos de “Gabriel” (Iván Amozurrutia) y “Jimena”, quienes pronto se dan cuenta de que, aunque el amor no puede resolverlo todo -“Jimena” no desea tener más hijos ni vivir en el rancho- su verdadera felicidad está cuando están juntos. Durante esta temporada final, ambos deberán enfrentar sus diferencias, tomar decisiones difíciles y encontrar la manera de construir un futuro que les permita estar juntos sin renunciar a quienes son. Por su parte, “Mal de amores” está programada para estrenarse este 2026.

