La segunda entrega de “Cien años de soledad", adaptación televisiva de la emblemática novela escrita por Gabriel García Márquez, llegará a la plataforma Netflix el próximo 5 de agosto. La producción contará con un total de siete episodios, según informó este miércoles el servicio de streaming.

La primera parte de la serie, estrenada el 11 de diciembre de 2024, presentó a los espectadores los orígenes de Macondo, mostrando una etapa marcada por la creación de una utopía y la inocencia que caracterizó los primeros años del mítico pueblo.

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¿De qué tratará la segunda parte de “Cien años de soledad”?

En esta nueva entrega, la historia profundizará en la evolución de Macondo, explorando tanto su crecimiento como el proceso de decadencia que transforma el destino de sus habitantes y del universo creado por García Márquez.

"En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena", señaló Netflix en un comunicado.

La segunda parte fue dirigida por los colombianos Laura Mora, que participó en la primera y en esta ocasión conduce cuatro episodios, y Carlos Moreno, conocido por la película 'Perro come perro', al frente de los otros tres.

"Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico", afirmó Mora citada en el comunicado.

El cierre de la producción incluye el 'Gran Final' de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano, que llegará a las pantallas el 26 de agosto con el título 'Cien años de soledad'.

Macondo enfrenta tiempos difíciles. La llegada de nuevos habitantes al pueblo hará que se complique la paz y que finalmente se cumpla la maldición de Úrsula Iguarán. La segunda parte de Cien años de soledad llega a Netflix el 5 de agosto y el gran final el 26 de agosto. pic.twitter.com/jw651XzZ4a— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 20, 2026

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La primera parte de la serie fue un éxito mundial y cuenta la historia de los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que se casan contra la voluntad de sus supersticiosos padres, lo que desencadena una tragedia que los lleva a irse de su pueblo acompañados de amigos y, meses después, perdidos entre la sierra y la ciénaga, acaban fundando el mítico pueblo de Macondo.

La segunda parte contará la firma del armisticio tras las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía, la llegada del tren que "abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán, pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", indicó la plataforma Netflix.

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NA