"Debido al agotamiento extremo del artista", los conciertos de Morrissey programados hoy en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara no se llevarán a cabo, informó el equipo del músico británico a través de un comunicado emitido pocas horas antes de su presentación en la Ciudad de México.

A sus 66 años, Morrissey volvió a cancelar sus presentaciones en el país, una situación que ha ocurrido en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera. En esta ocasión, el anuncio tomó por sorpresa a los fanáticos que ya esperaban su show en la capital mexicana y que se preparaban también para recibirlo en Guadalajara como parte de su más reciente gira internacional.

El intérprete, exlíder de The Smiths y figura emblemática del rock alternativo, enfrentaba una serie de conciertos con los que celebraría más de cuatro décadas de trayectoria. El tour incluía un repaso por los grandes éxitos de su carrera, tanto de su etapa en solitario como de su periodo al frente de la influyente banda británica de los años ochenta.

Sin embargo, el comunicado oficial atribuyó la suspensión de las presentaciones al “agotamiento extremo” del artista, sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud ni sobre una posible reprogramación de las fechas en México.

Esta no es la primera vez que Morrissey cancela actuaciones en el país. En 2013, su ausencia en el Festival Vive Latino generó polémica luego de que se informara que el músico no podría viajar por motivos médicos. Diez años después, en 2023, volvió a suspender sus conciertos tras contraer una infección de dengue; y en febrero de 2024 canceló nuevamente por “agotamiento físico”.

Con la más reciente cancelación, ya suman al menos cuatro ocasiones en las que el cantante ha interrumpido sus compromisos en México , además de otras suspensiones que ha tenido a nivel internacional.

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que se hizo la compra, si la compra fue a través de algún punto de ticketmaster y taquillas podrás solicitar tu reembolso a partir de 7 de noviembre en el mismo sitio donde lo hiciste.

