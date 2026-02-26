Leo

La energía astral potencia su carisma y magnetismo personal. En el amor, puede surgir una conversación que fortalezca la relación o incluso un nuevo interés romántico. En lo económico, es un día propicio para negociar, cerrar acuerdos o recibir noticias relacionadas con ingresos adicionales.

Tauro

Las influencias cósmicas favorecen la estabilidad emocional. Si hay pareja, el vínculo se fortalece con planes a futuro; si está soltero, podría presentarse alguien con intenciones serias. En el plano financiero, se recomienda confiar en la intuición para tomar decisiones acertadas que generen crecimiento.

Sagitario

La jornada abre caminos en temas sentimentales, especialmente si se atreven a expresar lo que sienten. La sinceridad será clave. En cuanto al dinero, pueden surgir oportunidades inesperadas, propuestas laborales o proyectos que prometen expansión.

Capricornio

El día impulsa la disciplina y el enfoque en metas concretas. En el amor, se favorecen los compromisos y conversaciones claras sobre el futuro. En lo económico, la constancia comienza a dar resultados visibles y podría presentarse una mejora en ingresos o estabilidad.

Piscis

La sensibilidad y la intuición estarán en su punto más alto. Esto facilita conexiones profundas en el terreno amoroso. En cuestiones financieras, es un momento adecuado para organizar recursos y visualizar nuevos proyectos que generen prosperidad.

Según la vidente, este jueves es ideal para agradecer lo recibido y mantener pensamientos positivos, ya que la actitud será determinante para atraer abundancia tanto en el amor como en el dinero.

Con información de Mhoni Vidente

