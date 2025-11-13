La astróloga y vidente cubana, Mhoni Vidente, conocida por la precisión de sus pronósticos, ha identificado a varios signos del zodiaco que gozarán de una jornada particularmente próspera en los ámbitos del amor y las finanzas este jueves 13 de noviembre. Varios signos recibirán un impulso económico o verán materializarse proyectos que prometen un crecimiento tangible:En el terreno sentimental, las cartas y los astros auguran momentos de reconciliación, nuevas conexiones y profundización de lazos:Con información de Mhoni VidenteBB