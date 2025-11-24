Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 25 de noviembre

Aries: La prosperidad y la abundancia están ligadas a tus talentos, y esta semana será especialmente mágica para ti. Al cerrar noviembre, las energías favorecen a todos, pero en tu caso destacan en las áreas de personalidad y trabajo. Algo que estaba detenido finalmente comenzará a avanzar. Esto se debe a que Mercurio se pondrá directo el día 29, impulsando negociaciones y asuntos profesionales.

Tauro: Recibirás noticias que te llenarán de alegría. Trámites, documentos, acuerdos o contratos que habían quedado estancados por fin empezarán a resolverse desde hoy. Todo lo que estaba trabado se liberará. Además, surgirá una propuesta económica muy interesante que te conviene considerar junto a lo que ya haces profesionalmente.

Géminis: Tus pensamientos se materializan con facilidad, y hoy no será la excepción. Lo que has sembrado empezará a dar frutos. Tendrás excelentes aspectos no solo para ti, sino también para tu familia, ya que se abrirán caminos de abundancia que traerán tranquilidad tanto profesional como económicamente.

Cáncer: Estás en un momento crucial para tomar decisiones importantes. A lo largo del año ya has elegido varios caminos, pero esta semana será clave para optar por aquello que te dé paz y equilibrio, especialmente porque tu agenda laboral está llena. Quieres más tiempo para ti y tu familia. Además, se acercan viajes y mejoras económicas junto a mucho trabajo.

Leo: La rueda de la fortuna gira completamente a tu favor. Este no es momento de dudar, sino de actuar. Cuando las oportunidades se presentan, debes aprovecharlas. Con la Luna nueva en Capricornio, el Sol en Sagitario y dos planetas poniéndose directos, es tiempo de confiar en la abundancia que el universo tiene preparada para ti.

Virgo: Se aproximan cambios muy positivos, producto de la transformación que has vivido en tu manera de pensar, sentir y actuar. Has fortalecido tu confianza, tu seguridad y tu inteligencia, y ahora es momento de aprovechar las oportunidades que aparecen. El Sol en Sagitario, la Luna en Capricornio y Mercurio directo te favorecen para iniciar proyectos nuevos y provechosos, especialmente en lo económico.

Libra: La justicia se manifiesta para ti. Tras un periodo de tensión o presión, todo comenzará a avanzar rápidamente, colocándose exactamente en el lugar que habías deseado. Es tiempo de recibir, de cosechar abundancia y bienestar económico, porque lo mereces.

Escorpión: Nada ni nadie podrá frenarte. Tendrás una semana con mucho trabajo, responsabilidades y novedades, pero con gran satisfacción al ver los resultados de tus esfuerzos. Seguirás sembrando y obteniendo frutos positivos. Además, desde hoy podría presentarse un reencuentro o el inicio de una relación afectiva muy especial.

Sagitario: Las puertas de tu economía se abren ampliamente. No es momento de pensar demasiado, sino de actuar. Tu intuición será tu guía, y no se equivoca. Escúchala. Lo que te corresponde por derecho en esta temporada de Sagitario llegará con abundancia tanto en lo laboral como en lo sentimental.

Capricornio: Esperabas avances económicos y movimientos en documentos, trámites o contratos que estaban detenidos. Desde hoy notarás que todo empieza a fluir casi a cada hora. Acuerdos, firmas y convenios se activan de manera muy favorable para ti.

Acuario: Estás atravesando cambios profundos, transformaciones internas y oportunidades que nacen de tu propio análisis personal. Esa introspección te está guiando hacia el lugar correcto y hacia las personas adecuadas. Tu forma de pensar y sentir se renueva, y también tu economía.

Piscis: Aléjate de tensiones y distracciones, y escucha tu intuición. Sabes cuál es el camino que debes seguir. Estás a un paso de lograr éxito, triunfo y abundancia económica. Solo necesitas confiar en ti y dar ese siguiente paso.

