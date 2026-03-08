Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de marzo de 2026

Aries

Habrá cambios de planes de último momento que podrían sacarte de tu zona de confort; sin embargo, con el tiempo esos ajustes terminarán acomodando circunstancias más favorables para ti. Procura no enfocarte demasiado en aquello que aún no has logrado o no tienes, y confía en que los procesos también forman parte del camino.

Tauro

Eres un signo que, cuando toma una decisión, tiene la capacidad de construir grandes cosas. Sin embargo, en ocasiones la comodidad o el temor a equivocarte pueden frenar tus pasos. Este periodo llega para recordarte que, si no das el primer movimiento, la vida tampoco avanza.

Géminis

Hay momentos en los que puede resultar frustrante percibir la pasividad de otras personas, especialmente cuando sientes que tú estás haciendo un esfuerzo por avanzar mientras otros parecen permanecer a la espera de que las cosas cambien por sí solas. Sin embargo, conviene recordar que cada persona transita su propio proceso y avanza a su propio ritmo.

Cáncer

Algo muy importante que necesitas comprender es que no puedes continuar culpándote por los errores del pasado. Todas las personas se equivocan y, en algún momento, toman decisiones que con el tiempo desearían haber cambiado. Sin embargo, vivir constantemente mirando hacia atrás solo te priva de la oportunidad de construir un presente y un futuro mejores.

Leo

Se aproximan cambios importantes que podrían manifestarse como un nuevo puesto, un ajuste en el horario o la asignación de responsabilidades distintas. Aunque al inicio puedan resultar inesperados o generar cierta incertidumbre, con el tiempo terminarán siendo altamente favorables para ti.

Virgo

Tienes una gran capacidad para trabajar; sin embargo, en ocasiones gastas como si el dinero fuera inagotable. Este es un buen momento para considerar invertir en algo que pueda generarte ganancias, ya sea un pequeño negocio, un proyecto personal o una idea que has tenido desde hace tiempo y aún no te habías animado a desarrollar.

Libra

Este periodo llega con cambios importantes en tu carácter, en tus amistades y en la manera en que enfrentas la vida. Aunque al principio puedan sacarte de tu zona de confort, con el tiempo traerán resultados mucho más favorables.

Escorpio

Habrá personas que intenten perjudicarte o hablar de ti a tus espaldas. Como suele ocurrir, siempre habrá quienes, con comentarios o rumores, busquen llamar la atención o generar conflictos.

Sagitario

La mejor protección que puedes tener es evitar involucrarte en conflictos innecesarios y mantenerte enfocado en tus metas. Recuerda que la vida es única y valiosa; no viniste a este mundo para desperdiciar tu tiempo preocupándote por lo que digan o hagan los demás.

Capricornio

Conviene tener precaución con una noticia que podría llegar desde lejos, quizá de otra ciudad o incluso del extranjero. Todo indica que podría tratarse de información falsa o exagerada, por lo que es importante verificarla antes de reaccionar. Procura no alterarte sin antes confirmar los hechos.

Acuario

Procura medir mejor lo que dices y a quién se lo dices. En ocasiones puedes hablar con demasiada rapidez, compartir comentarios sin reflexionar o revelar planes que aún no están bien definidos. Esto podría volverse en tu contra, especialmente en el ámbito laboral o frente a personas que no tienen buenas intenciones.

Piscis

No tengas miedo de ser quien realmente eres. A estas alturas de la vida, no es necesario adaptarte constantemente a las expectativas de los demás. Quien te valore permanecerá a tu lado, y quien no, seguirá su propio camino. La vida es demasiado breve para intentar encajar en lugares donde no eres apreciado.

XP