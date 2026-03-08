Recuerdos, suspiros y voces que se unieron en un mismo canto. El dúo romántico Sin Bandera volvió a encontrarse con su público tapatío este sábado en la Arena Guadalajara como parte de su “Escenas Tour”, un espectáculo que repasó los momentos más significativos de su carrera y confirmó por qué, a 25 años de trayectoria, sus canciones siguen ocupando un lugar privilegiado en la memoria sentimental de varias generaciones.

Desde antes del inicio del concierto, el ambiente anticipaba una velada cargada de emociones. El recinto comenzó a llenarse poco a poco hasta alcanzar cerca de tres cuartas partes de su capacidad, con asistentes que esperaban escuchar en vivo esas baladas que, desde principios de los años dos mil, han acompañado historias de amor y desamor.

A las 21:30 horas, las luces se apagaron y la expectativa se transformó en ovación. Sobre el escenario apareció el dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris, quienes fueron recibidos con aplausos, piropos y una energía que se mantendría durante las casi dos horas de espectáculo.

“Es un placer estar con ustedes. Buenas noches… ¿estamos listos?”, lanzó Leonel al ingresar al escenario, provocando una respuesta inmediata del público.

El concierto arrancó con “De viaje”, mientras Noel se colocaba frente a un piano de cola y Leonel recorría el escenario, marcando desde el inicio la dinámica que caracterizaría la noche, una cercanía con el público, interacción constante y una mezcla entre interpretación íntima y momentos de celebración colectiva.

Tras los primeros acordes, Noel tomó la palabra para agradecer la presencia de los asistentes y bromear con la extensión del repertorio.

“Gracias por estar con nosotros. Qué lindo suena esta arena… son como 48 canciones”, comentó entre risas. “¿Levanten la mano quién es la primera vez que nos ve en vivo? Muchas gracias… y los que no, gracias también por venir”.

La velada continuó con “Y más te amo”, interpretada con Leonel ya acompañado de su guitarra acústica. El público, que desde los primeros minutos comenzó a cantar cada estrofa, convirtió el concierto en una especie de karaoke espontáneo.

Entre canción y canción, Noel volvió a jugar con la audiencia:

“Ahora faltan ya solo 43 canciones”, bromeó. “¿Cómo están por allá atrás? ¿Por arriba? ¿Por acá adelante? No sé ustedes, pero yo me siento como en casa”.

El espectáculo estuvo respaldado por una sólida banda de más de una docena de músicos, entre coristas, guitarras, bajo, batería, percusiones, sintetizadores y una sección de metales con trompeta y saxofón, que aportó matices sonoros a lo largo de la presentación.

Uno de los momentos más introspectivos llegó antes de interpretar “Pero no”. Leonel se dirigió al público con una reflexión sobre el desamor, un sentimiento recurrente en la obra del dueto.

Leonel García y Noel Schajris retomaron el proyecto Sin Bandera en 2015 y desde entonces han mantenido una presencia constante en los escenarios. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Esta canción que sigue es una de las más tristes… es como poner el dedo en la llaga. Para ustedes que la están pasando mal, les digo que pronto llegarán al otro lado. Se los digo por experiencia… llegarán. Mientras, una lloradita ayuda”.

La interpretación provocó un silencio atento en el recinto, seguido de aplausos y voces que acompañaron cada línea del tema.

Poco después llegó uno de los primeros clímax de la noche con “Suelta mi mano”. A diferencia de lo que suele ocurrir en muchos conciertos actuales, el público decidió guardar los teléfonos celulares y entregarse al momento, cantando a todo pulmón una de las baladas más emblemáticas del dúo.

La noche también tuvo espacio para sorpresas. Durante la interpretación de “Dime que sí”, una luz iluminó a un hombre entre el público. Se trataba del fotógrafo de la banda, quien, en medio de la canción, se hincó frente a su pareja para pedirle matrimonio. La escena fue celebrada por los asistentes con aplausos y gritos de entusiasmo.

El concierto ocurrió además en la víspera del Día Internacional de la Mujer, lo que motivó a Noel Schajris a compartir un mensaje de reflexión dirigido al público femenino.

“Todos los días tienen que ser los días de ustedes. La mujer y el hombre necesitamos cambiar juntos. Ustedes son la magia… la energía femenina sostiene este planeta”, expresó el músico.

Tras esas palabras, el dúo dedicó la canción “ABC” a las mujeres presentes en el recinto. El tema, lanzado en 2003, resonó con fuerza entre el público, que acompañó la interpretación como un gesto colectivo de reconocimiento.

La interacción con la audiencia fue constante durante toda la velada. Leonel y Noel alternaron bromas, comentarios y pequeñas confesiones que reforzaron el carácter cercano del concierto.

Incluso advirtieron al público sobre el tono emocional de algunos temas. Entre risas, comentaron que canciones como “Suelta mi mano” podían provocar lágrimas, aunque —dijeron— era inevitable escucharlas.

El tramo final del espectáculo se transformó en un verdadero karaoke multitudinario. Temas como “Kilómetros”, “Que lloro”, “Mientes tan bien” y “Te vi venir” desataron la euforia colectiva.

El cierre llegó con “Entra en mi vida”, la canción que marcó el inicio del camino para el dueto a principios de los años dos mil y que, más de dos décadas después, sigue siendo uno de los himnos románticos más reconocidos del pop latino.

Sin Bandera nació en la Ciudad de México alrededor del año 2000 y rápidamente alcanzó popularidad en toda Latinoamérica con su álbum debut, del que surgieron éxitos como “Entra en mi vida” y “Kilómetros”. Tras una pausa en 2008 para desarrollar proyectos individuales, Leonel García y Noel Schajris retomaron el proyecto en 2015 y desde entonces han mantenido una presencia constante en los escenarios.

