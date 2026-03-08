Liderar en femenino: voces en el marco del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo (8M) -, la reflexión sobre liderazgo femenino dentro de la industria del entretenimiento deja de ser un discurso cuando se escucha a quienes ocupan posiciones estratégicas en la toma de decisiones. Las trayectorias de Daniela Ferrari, directora de Marketing DTC y Eleana Benítez Sánchez, Associate Manager Programming, permiten observar, desde la experiencia directa, cómo se ha transformado el lugar de las mujeres en un sector históricamente dominado por lógicas masculinas, particularmente en el cruce entre deporte y entretenimiento.

Ambas forman parte del ecosistema de Disney+ y ESPN, compañías que en los últimos años han ampliado no solo su oferta de contenidos, sino también sus estructuras internas de liderazgo. Desde ámbitos distintos -la programación y el marketing-, Ferrari y Benítez Sánchez comparten una lectura común: el protagonismo femenino ya no es una excepción, sino una necesidad estructural para entender el presente y el futuro de la industria.

Eleana integra el equipo de programación de ESPN en México desde 2014, cuando comenzó su recorrido profesional durante el Mundial de Brasil. Más de una década después, su trayectoria se ha consolidado dentro de una empresa que le ha permitido crecer de manera sostenida. “Mi recorrido con la compañía comenzó en 2014, en el Mundial de Brasil, y hasta ahora, 12 años después, seguimos acá”, cuenta la líder, en entrevista para EL INFORMADOR. “Yo divido esta historia en dos partes: pre-COVID y post-COVID, pero seguimos acá, 12 años en la compañía, en un trabajo que realmente me apasiona muchísimo y en el que he tenido la oportunidad de ir creciendo no solo profesionalmente, sino también personalmente”, explica.

Para Benítez, ese crecimiento no se limita a un ascenso jerárquico. Su trabajo, afirma, está profundamente vinculado con valores personales y con la posibilidad de incidir en el entorno cultural. “Tengo la fortuna de que mi trabajo coincide con muchos de los valores en los que yo creo; por ejemplo, la oportunidad de hablar mucho sobre la importancia de la mujer, del protagonismo de la mujer, desde mi lado, desde el deporte femenino”. Desde la programación, su labor implica decidir qué historias se cuentan, cómo se presentan y a quiénes se visibiliza.

Eleana Benítez Sánchez, Associate Manager Programming. ESPECIAL

Aprendizaje y adaptación

Desde otra área estratégica, Daniela Ferrari aporta una mirada complementaria. Su relación con Disney comenzó en 2008, en Argentina, dentro del equipo regional de Interactive, y se ha desarrollado en dos etapas. Tras seis años de trabajo en Buenos Aires, tomó la decisión de dejar la compañía para mudarse a México, con la convicción de que su vínculo con Disney no estaba cerrado. “Cuando me fui estaba segura de que en algún momento iba a volver a Disney, y finalmente lo hice en 2020 para el lanzamiento de Disney+”, recuerda.

Hoy, Ferrari se desempeña como directora de marketing para Disney+ y ESPN en México, un rol que articula dos universos tradicionalmente separados. Ese tránsito implicó aprendizaje y adaptación, pero también el descubrimiento de una nueva vocación. “Es un mundo al que me tuve que adentrar, aprender muchísimo, y del cual hoy te diría que me generó una pasión que no tenía identificada y que disfruto mucho”.

Ambas coinciden en que la evolución del rol de la mujer en la industria del entretenimiento ha sido clara, aunque no uniforme. Ferrari subraya que, al interior de Disney, la equidad ha sido una constante, pero que el cambio más visible se ha dado en los contenidos. “Disney es una compañía en la cual hay muchísimas mujeres trabajando. Particularmente en mi equipo diría que el 90% somos mujeres. He visto que las cosas han evolucionado no tanto desde la compañía, que siempre fue equitativa e inclusiva, sino desde lo que nosotros podemos ir ofreciéndole a los consumidores”, explica.

Esa transformación se manifiesta, sobre todo, en la pantalla. “Hoy que podamos tener un abanico gigantesco de deporte femenino en la plataforma es definitivamente un statement. Que tengamos contenidos de entretenimiento general protagonizados por mujeres, producidos por mujeres, dirigidos por mujeres, muestran claramente esa evolución”, afirma. Para Ferrari, la presencia femenina es clave para equilibrar un terreno históricamente dominado por hombres. “El rol de la mujer hoy es clave justamente para generar un balance, en especial en el mundo de ESPN, que tradicionalmente viene de ser un mundo muy masculino”.

Esa apertura ha sido posible, explica, gracias a una transformación en la forma de presentar el contenido. “Lo hemos logrado evolucionando en la manera en que estamos presentando ese contenido, con todo el talento femenino que estamos poniendo”. El resultado es un cambio de paradigma: “La audiencia quiere más contenido femenino, pero desde todos los puntos de vista”.

El liderazgo femenino, sin embargo, no está exento de desafíos. Ferrari habla con franqueza sobre la dificultad de conciliar la vida profesional con la maternidad. “Mi carrera profesional obviamente acompañó también mi evolución personal. Mi trabajo es central, pero mi familia también. Hay momentos en la vida de las mujeres que somos mamás, especialmente cuando los hijos son pequeños, en los que uno se tiene que dividir en muchas tareas”, reconoce. Aun así, subraya la importancia del acompañamiento institucional.

Para ella, el reto no es una carga negativa, sino una oportunidad de crecimiento. “Es encontrar ese balance entre lo que uno quiere ser como mamá y darle tiempo de calidad a sus hijos, versus el tiempo que uno le quiere dedicar a la profesión y a la carrera. En lo personal, a mí me apasiona lo que hago, entonces no lo veo como algo negativo, sino como un desafío positivo”.

Benítez Sánchez retoma esa idea desde una perspectiva vital. “El desafío es la vida misma: poder lograr ese equilibrio, poder ser mamá, poder ser profesional y poder ser mujer como tal”, afirma. Su trayectoria dentro de la compañía le ha permitido atravesar distintas etapas personales. “Yo comencé soltera, luego casada, con dos hijos, y esta compañía es una compañía que te acompaña a lo largo de tu vida y creces junto con ella personal y profesionalmente”.

Desde su mirada, hay cualidades que han sido históricamente propias del liderazgo femenino y que hoy cobran especial relevancia. “Del lado de la mujer contamos con la ventaja de la disciplina y la pasión son lo que a nosotros nos identifica y que creo que son la clave de poder transitar estos desafíos”, señala. A ello se suma la dimensión ejemplar del liderazgo. “Estamos dando el ejemplo a muchos”, finalizó.

Contenido en ESPN y Disney+ encabezado por mujeres

Deportes

“European Qualifiers for Women’s World Cup 2027”.

UEFA Women’s Nations League.

Copa de la Reina.

Supercopa de España Femenina.

CONCACAF W Championship.

CONCACAF W Champions Cup.

Liga BBVA MX Femenil (Atlético San Luis).

SheBelieves Cup.

NWSL.

Queens League.

NCAA Women’s Volleyball.

WNBA.

Liga Mexicana de Softbol.

NCAA Women’s Basketball.

Todo el circuito de WTA, incluyendo Mérida WTA 500

Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Ciclismo: Tour de France y Giro d’Italia Femenino.

Series y películas