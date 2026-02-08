Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de febrero de 2026

AriesEste 8 de febrero de 2026 recuerda que las oportunidades no se repiten. Es momento de dejar la indecisión, enfocarte en tus metas y priorizar lo que te corresponde, sin cargar con responsabilidades ajenas.TauroTienes buenas ideas, grandes aspiraciones y el deseo de avanzar, aunque surja la duda sobre tu camino. No te impacientes: sentirse perdido a veces es parte del proceso de encontrarse.GéminisSe aproximan días de reflexión en los que recordarás a alguien del pasado. No idealices escenarios que no corresponden a la realidad.CáncerLa vida te invita a reducir el ritmo. Al apresurarte constantemente, podrías perder momentos valiosos persiguiendo a quienes no lo merecen.LeoEs momento de estar atento, pues percibes una energía extraña a tu alrededor: algo no encaja, aunque todo parezca normal.VirgoNada es eterno, ni lo bueno ni lo malo. Disfruta lo que tienes mientras lo tienes y valora el presente en lugar de enfocarte en lo que falta.LibraEres una fortaleza; aunque muchos se sorprendan ante tu sinceridad, sigue siendo tú: directo, claro y sin miedo. No naciste para sentirte agotado ni para fingir.EscorpioNo seas tan duro contigo mismo: con frecuencia te conviertes en tu propio juez y eso te lastima. Aprende a equilibrar exigencia y autocuidado.SagitarioAtravesarás días de nostalgia que te harán recordar personas del pasado. Aunque surja el deseo de traerlas de vuelta, reconoce que su ciclo ya concluyó.CapricornioLa vida te aconseja ser prudente con lo que compartes y con quién lo compartes. No todos los que te sonríen son amigos, y a veces el enemigo está cerca sin que lo notes.AcuarioA veces das demasiado y confías rápido, asumiendo que todos tienen tu mismo corazón. Permite que cada quien sea responsable de sus actos y no cargues con lo que no te corresponde.PiscisEs momento de poner atención en ti mismo, especialmente en tu salud y energía. Actúa para cuidar tu cuerpo y alcanzar tus objetivos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP