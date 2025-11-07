Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de noviembre de 2025

Aries

Si esa persona del pasado ya rompió tu corazón, no intentes reconstruir lo que se hizo pedazos. Algunas cosas no están destinadas a arreglarse, y aunque duela, soltar es mejor que aferrarte a algo que desde hace tiempo tenía forma de despedida.

Tauro

Tu desconfianza te está agotando más de lo que imaginas. Aprende a distinguir entre precaución y paranoia. Si la persona que te gusta demuestra no tomarte en serio, aléjate sin culpa. No estás para amores tibios ni para perder tiempo en relaciones sin futuro.

Géminis

Deja de cargar con culpas y personas que solo te restan energía. Tu generosidad es valiosa, pero si no aprendes a poner límites, seguirás atrayendo problemas que no te corresponden. No tienes que rescatar a todos; a veces, salvarte a ti mismo es suficiente.

Cáncer

El pasado vuelve a rondarte, pero ya sabes cómo termina esa historia. No te engañes: eres tú quien lo invoca cada vez que la nostalgia te visita. Si alguien te lastimó, agradece la lección y cierra el ciclo con dignidad. No repitas lo que tanto esfuerzo te costó superar.

Leo

Das amor con tanta intensidad que olvidas reservar un poco para ti . No todos merecen tanto de tu entrega, y es momento de poner límites. Estos días podrías sentirte dividido entre el deseo y los sentimientos; no confundas emoción con conexión. Hay sonrisas que solo duran un instante.

Virgo

Tu necesidad de analizarlo todo te está robando paz. No todo tiene que tener sentido ni un plan detallado. A veces, lo mejor llega cuando te permites fluir. Deja espacio para lo imprevisto y confía más en el proceso que en el control.

Libra

Tu corazón romántico suele cegarte ante lo evidente. Aprende a soltar lo que no te corresponde, porque no todo lo que deseas es para ti. Este mes trae emociones intensas: reencuentros, verdades incómodas y cambios que pondrán a prueba tu equilibrio emocional.

Escorpión

Tu impulso de ayudar a todos puede volverse en tu contra. La empatía es una virtud, pero cuando se entrega a quien no la valora, se convierte en desgaste. Aprende a decir “no” sin sentir culpa; cuidar de ti también es un acto de amor.

Sagitario

Tu espíritu libre busca nuevos comienzos. Es posible que sientas la necesidad de dejar atrás lo conocido y empezar de nuevo. No temas hacerlo. Los cambios que nacen del alma siempre conducen a un lugar mejor. Arriesgarte es tu manera de avanzar.

Capricornio

Tu perfeccionismo y entrega al trabajo son admirables, pero también agotadores. No todo depende de ti, y está bien reconocerlo. Aprende a descansar sin sentir culpa; a veces, detenerte un momento es la mejor forma de seguir adelante.

Acuario

Este mes llega con movimientos que te impulsan a sanar y liberarte. Viejas heridas comienzan a cerrarse, y con ellas, desaparece la costumbre de sufrir por quien no lo merece. Estás aprendiendo a tomarte la vida con más ligereza, y eso es un gran paso.

Piscis

Tu corazón sensible te lleva a vivir en un vaivén de emociones. Pero ahora la vida te pide algo distinto: aprender a amarte con la misma ternura con la que has amado a otros. Disfruta tu soledad, cultiva tu paz interior y descubre que el amor propio también llena el alma.

Con información de Nana Calistar.

EE