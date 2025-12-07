Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de diciembre de 2025

Aries

Tu perspectiva de la vida ha evolucionado de manera significativa; ya no eres la persona ingenua que depositaba su confianza en cualquiera.

Tauro

En la medida en que te alejes de personas pesimistas, tóxicas y que drenan tu energía, en esa misma medida dejarás de experimentar caídas emocionales y estados de ánimo negativos que ni siquiera te pertenecen.

Géminis

Se aproxima un reencuentro con familiares a quienes no ves desde hace tiempo, y reconocerás el profundo valor que tienen en tu vida. Procura dedicarles más tiempo, pues no todo en la vida consiste en estar de un lado a otro sin rumbo.

Cáncer

Reflexiona con claridad sobre el tipo de persona que deseas en tu vida, ya que tu energía es lo suficientemente poderosa como para atraer exactamente aquello que proyectas.

Leo

Se aproximan momentos de gran relevancia para ti, y es oportuno que comiences a moderar tu nivel de desconfianza.

Virgo

Presta especial atención a lo que deseas, ya que en estos días tus pensamientos tendrán un impacto considerable.

Libra

Se avecinan cambios muy positivos para ti, incluyendo mayor madurez, avances significativos, logros importantes y la posibilidad de que un proyecto finalmente se consolide.

Escorpión

Deja de cargar con culpas ajenas y no te castigues por errores que no cometiste. La vida está hecha para disfrutarse, no para sufrir por aquello que ya no tiene solución.

Sagitario

Tu carácter firme puede intimidar a quienes te rodean; expresas tus ideas de manera directa y sin suavizar, y aunque esto forma parte de tu esencia, podría generarte inconvenientes si no moderas tus palabras.

Capricornio

Modera tu manera de expresarte, ya que podrías involucrarte en comentarios o situaciones que no te competen.

Acuario

Es muy probable que en los próximos días recibas una noticia tan positiva que elevará tu ánimo de manera notable.

Piscis

Se avecinan nuevos romances y también la posibilidad de reconciliarte con una amistad con la que habías tenido desacuerdos; en esta ocasión, las situaciones pueden resolverse de manera más favorable.

