Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de diciembre de 2025

AriesTu perspectiva de la vida ha evolucionado de manera significativa; ya no eres la persona ingenua que depositaba su confianza en cualquiera.TauroEn la medida en que te alejes de personas pesimistas, tóxicas y que drenan tu energía, en esa misma medida dejarás de experimentar caídas emocionales y estados de ánimo negativos que ni siquiera te pertenecen.GéminisSe aproxima un reencuentro con familiares a quienes no ves desde hace tiempo, y reconocerás el profundo valor que tienen en tu vida. Procura dedicarles más tiempo, pues no todo en la vida consiste en estar de un lado a otro sin rumbo.CáncerReflexiona con claridad sobre el tipo de persona que deseas en tu vida, ya que tu energía es lo suficientemente poderosa como para atraer exactamente aquello que proyectas.LeoSe aproximan momentos de gran relevancia para ti, y es oportuno que comiences a moderar tu nivel de desconfianza.VirgoPresta especial atención a lo que deseas, ya que en estos días tus pensamientos tendrán un impacto considerable.LibraSe avecinan cambios muy positivos para ti, incluyendo mayor madurez, avances significativos, logros importantes y la posibilidad de que un proyecto finalmente se consolide.EscorpiónDeja de cargar con culpas ajenas y no te castigues por errores que no cometiste. La vida está hecha para disfrutarse, no para sufrir por aquello que ya no tiene solución.SagitarioTu carácter firme puede intimidar a quienes te rodean; expresas tus ideas de manera directa y sin suavizar, y aunque esto forma parte de tu esencia, podría generarte inconvenientes si no moderas tus palabras.CapricornioModera tu manera de expresarte, ya que podrías involucrarte en comentarios o situaciones que no te competen.AcuarioEs muy probable que en los próximos días recibas una noticia tan positiva que elevará tu ánimo de manera notable.PiscisSe avecinan nuevos romances y también la posibilidad de reconciliarte con una amistad con la que habías tenido desacuerdos; en esta ocasión, las situaciones pueden resolverse de manera más favorable.